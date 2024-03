¿Por qué Argemiro Jaramillo dejó del Grupo Salpicón? El músico habla sin tapujos sobre su salida

Argemiro 'Gotera' Jaramillo fue, sin lugar a dudas, uno de los pilares formadores del Grupo Salpicón. En compañía de Diego Alberto López construyeron un proyecto musical que alcanzó un gran nivel de éxito en radio y televisión, sin embargo, en 2010 'Gotera' decidió abandonarlo. ¿Qué lo llevó a tomar esta decisión?



Para Diego López, Argemiro Jaramillo, más que un amigo, es un hermano. Recuerda que, tras padecer un accidente de tránsito que lo dejó con una grave lesión de rodilla,su apoyo más grande fue 'Gotera'.

Entre lágrimas, López recordó que su compañero lo acompañó en la cirugía, las terapias y todo el proceso de recuperación. "Prácticamente camino gracias a él", aseveró el integrante del Grupo Salpicón.

Juntos pasaron por muchos altos y bajos, pero se consideran casi familia.

Tras pasar años en una cadena de televisión nacional, el canal decidió terminar su contrato con el Grupo Salpicón. "Salimos echados, todos quedamos con una mano adelante y una mano. Argemiro, me parece que inteligentemente, dijo: 'no me puedo quedar en Bogotá sin ganar plata, me voy para Medellín donde tengo algunas cositas'. Digamos que ahí se alejó un poquito de Salpicón", explicó Diego López.

Por su parte 'Gotera' aseguró que, durante esa época, su madre se encontraba en un delicado estado de salud, por lo cual decidió volver a la capital antioqueña para cuidar de ella. Al ver que el Grupo Salpicón tenía nuevos integrantes, decidió hacerse a un lado.

Los integrantes del Grupo Salpicón aseguraron que uno de los errores fue no haberle informado a Argemiro del ingreso de Mauricio 'Comino' Ramírez al proyecto.

Pese a esto, sienten que no hay diferencias entre ellos y se alegran del éxito que 'Gotera' ha conseguido tras su salida del Grupo Salpicón. "Ya nos perdonó", concluyeron.