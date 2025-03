Wilder Medina reveló detalles de gresca con Camilo Vargas: "Le meto un tiro y le acabo el fútbol"

El exfutbolista Wilder Medina reveló en Se Dice de Mí un impactante episodio de su carrera, cuando consideró atentar contra el arquero Camilo Vargas. Ocurrió mientras ambos jugaban en Santa Fe.

Wilder Medina, exfutbolista colombiano, reveló detalles impactantes sobre un tenso episodio con el arquero Camilo Vargas, referente de la selección Colombia. En una reciente entrevista confesó que, en un momento de desesperación y bajo la influencia del alcohol, consideró tomar medidas drásticas contra Vargas.

El origen del conflicto con Camilo Vargas

El conflicto entre Medina y Vargas se dio mientras ambos vestían la camiseta de Independiente Santa Fe. Wilder señaló que no se la llevaba muy bien con el hoy arquero titular de la selección Colombia porque este no saludaba a todos sus compañeros, solo a unos pocos.

“Yo por ahí ya como que no lo llevaba muy bien porque, pues me imagino que es la personalidad de él, llegaba y no saludaba. Siempre saludaba tres y cuatro y el resto no”, afirmó Medina.

Sin embargo, la molestia de Medina fue mayor tras perder una final. Vargas intentó calmar a sus compañeros, pero dicho episodio terminó en una agresión física.

Wilder Medina fue figura clave en Deportes Tolima e Independiente Santa Fe Foto: Se Dice De Mí

"No le dije nada y ese día perdimos la final, yo entré llorando y llegó él diciendo ‘no, ya tranquilos perdimos la final, no pasa nada’ y como que se me se me vino todo y me fui a darle puños”, recordó Medina.

Agustín Julio, exarquero y amigo de Wilder Medina, señaló que Camilo Vargas siempre fue un tipo muy serio y que a veces la gente creía que era “agrandado”, pero esa era simplemente su forma de ser.

César Pastrana, expresidente de Independiente Santa Fe, recordó que para ese momento Medina estaba perdiendo su humildad, volviéndose ostentoso con relojes de marca, joyas y un arma dentro del carro, además de rodearse de amistades que no eran buenas para él, lo que empezó a causar problemas y dificultades con el grupo.

La dura confesión de Wilder Medina

Así las cosas, Wilder Medina confesó que en un momento de desesperación y bajo la influencia del alcohol, consideró tomar medidas drásticas contra Camilo Vargas. El exfutbolista recordó haber pensado: "Le meto un tiro a ese muchacho, le acabo el fútbol y así me toque irme para la cárcel yo lo pago. Imagínese lo que hace el licor y también las armas".

El exfutbolista también relató en Se Dice De Mí cómo su comportamiento problemático llevó a su salida de Independiente Santa Fe. Reveló que César Pastrana lo llamó y le preguntó si estaba tomado, a lo que Medina respondió que sí.

Pastrana le dijo que fuera a descansar y que presentaría su carta de renuncia, sugiriéndole que no saliera a los medios de comunicación, señalándole que estaba lesionado y no podía terminar la temporada.

Wilder Medina pasó de ser un futbolista controversial para compartir su experiencia y ayudar a otros Foto: Se Dice De Mí

Wilder Medina reflexionó sobre lo que podría haber pasado si hubiera llegado al entrenamiento con rabia y bajo la influencia del alcohol.

“Yo con esa rabia que llevaba, con trago encima, yo la hubiera cometido y hubiera dejado la selección Colombia sin uno de los mejores arqueros en estos momentos”, afirmó.

A pesar de sus problemas, Medina contó con el apoyo de amigos y compañeros. Omar Pérez, exfutbolista y referente de Independiente Santa Fe, relató que siempre trataron de darle una mano en lo que se podía y siempre estuvo con él, lo que fortaleció su amistad.

César Pastrana también recordó cómo intentó ayudar a Medina a encontrar una nueva oportunidad en el fútbol. Pastrana mencionó que cuando surgió la negociación para que Medina se uniera al Barcelona Sporting Club de Ecuador, le dijo que se iba a ganar un buen contrato y que dependía de él que la vida le sonriera.

El cambio de vida de Wilder Medina

Hoy en día, Wilder Medina utiliza su experiencia para ayudar a otros, especialmente a futuras promesas del deporte. Medina reflexionó sobre la importancia de enseñar no solo habilidades futbolísticas, sino también la parte mental y cómo manejar el dinero y la fama.

"Yo por eso hoy estoy dando mis conversatorios a los a los niños de escuelas de formación, porque es que desde ahí cuando se empieza, de que no solamente enseñan a patear un balón sino también la parte mental, qué hacer cuando estén en el fútbol profesional o qué hacer cuando tengan el dinero”, reflexionó Wilder Medina.

Su testimonio no solo es un llamado de alerta, sino también un acto de valentía buscando que otros no cometan los mismos errores y encuentren un camino diferente antes de que sea demasiado tarde.

Reviva el capítulo completo de Se Dice De Mí aquí: