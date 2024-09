Duro testimonio de paciente oncológico en etapa 4: “No voy a desfallecer, sé que puedo”

En Colombia, cerca de 130 mil personas fueron diagnosticadas con cáncer en 2021, según el Ministerio de Salud y Protección Social. Esta enfermedad es considerada una de las principales causas de muerte en el mundo. El cáncer puede afectar cualquier parte del cuerpo, formando tumores benignos o malignos, donde las células pueden invadir tejidos y, en el peor de los casos, causar metástasis. El periodista Diego Guaque, quien sufrió un sarcoma en 2023, conoció los testimonios de dos pacientes oncológicos, explorando sus miedos, sus batallas y sus esperanzas de superar la enfermedad.

El peligro de un cáncer de estómago

Freddy Botero, un economista de 45 años, vive en Bogotá junto a su esposa y sus dos pequeñas hijas. Su vida transcurría tranquilamente mientras disfrutaba de las oportunidades de conseguir una casa propia y un mejor futuro para su familia. Sin embargo, el 8 de diciembre de 2023, un fuerte dolor en el estómago lo obligó a realizarse unos exámenes médicos y una biopsia para determinar la causa de su malestar.

“Me llegó el resultado y recuerdo tanto que nos quedamos con mi esposa mirando y dijimos ‘lo abrimos o no’. Cuando vimos el resultado decía ‘tumor maligno’. Le dije a mi esposa ‘amor me puedo morir’”, reveló Botero, quien entre lágrimas recuerda el momento más difícil de su vida.

El cáncer de estómago ya había hecho metástasis en el intestino, la vejiga y el peritoneo. Los médicos le daban una probabilidad de vida de 12 meses. “Yo estoy en etapa 4, el nivel más avanzado que hay en el cáncer...Yo siempre le digo ‘Dios, ¿para qué me pones este reto?’ y le digo que estoy dispuesto hacer lo que sea para salir adelante...No voy a desfallecer porque sé que puedo”.

Niña batalla contra la leucemia

Fabiana Contreras es una niña venezolana de 9 años que lleva dos luchando contra la leucemia, una enfermedad que le ha arrebatado gran parte de su felicidad. En noviembre de 2017, llegó a la capital colombiana y encontró los medicamentos que necesitaba y que no podía adquirir en su país.

“El doctor me dice ‘mamá, ya salieron los exámenes de tu niña. Tu hija tiene leucemia aguda’. Yo vi a mi hija y, obviamente, delante de ella no lloraba, pero cuando salía, todo se me derrumbaba porque cuando te dicen cáncer ya lo asocias, por más feo que suene y mucha fe que tengas, lo asocias a la muerte”, reveló Lourdes Jaramillo, madre de la menor.

En medio del desespero y el sufrimiento de la menor, pues para un niño es muy difícil no poder jugar y disfrutar de su niñez, Fabiana le preguntaba a su madre por qué a ella le tenía que tocar esa enfermedad. Cada vez era menos resistente a los medicamentos y las quimioterapias, pero seguía siendo una guerrera, luchando por lo que más anhela: “Estar sana”.

Una de cada cinco personas desarrollará cáncer a lo largo de su vida, según aseguró la OMS a inicios de este año. Hoy, al igual que Freddy y Fabiana, miles de hogares en Colombia conviven con un ser querido que padece cáncer. Sus vidas se caracterizan por montañas rusas emocionales.

No obstante, la fe y la esperanza son lo que mantienen unidas a estas familias, que esperan ver un verdadero milagro en la salud de sus seres queridos.