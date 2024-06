En septiembre de 2014, en el Parque Lourdes de Bogotá, Jorge Bernal y William Cañas vivieron un momento inolvidable. Los jóvenes, idénticos entre sí, se encontraron por primera vez gracias a la intervención de Laura Vega, amiga de Jorge. El impactante parecido entre ellos y sus hermanos gemelos, Carlos y Wilber, destapó una historia que parecía sacada de una película: los cuatro habían sido intercambiados al nacer en el Hospital Materno Infantil de Bogotá, convirtiéndose en los verdaderos ‘hermanos por accidente’.

La increíble historia, que documentó Séptimo Día, comenzó en julio de 2014, cuando Laura Vega, amiga cercana de Jorge Bernal, quedó asombrada al conocer a William Cañas, un carnicero idéntico a su entonces compañero de trabajo. El hecho le causó tanta impresión que le insistió a Jorge que averiguara más.

La sorpresa fue mayor para Jorge al revisar la cuenta de Facebook del carnicero y darse cuenta de que su hermano Carlos, su puesto mellizo, era también muy parecido al hermano de William.

Las coincidencias eran demasiadas. Jorge y William no solo eran idénticos, sino que los hermanos de ambos también se parecían mucho. Gracias a la intervención de Laura, los dos jóvenes intercambiaron números de teléfono y se citaron.

El reencuentro de los ‘Hermanos por accidente’

El miércoles 24 de septiembre de 2014, a las 9:00 p.m., los dos jóvenes se encontraron en el Parque Lourdes de Bogotá. Jorge estaba nervioso y le pidió a un amigo que lo acompañara. “Él me llamo y me dijo ‘ya estamos acá’, yo estaba al frente de la iglesia y miraba para todo lado y no lo veía cuando mi amigo me dijo ‘allá viene, allá viene usted’”, recordó Jorge sobre el encuentro.

El impacto del parecido no solo asombró a Jorge y William, sino también a los amigos que los acompañaban, quienes los comparaban y decidieron grabar un video. “Impresionante, fuerte, difícil porque ver alguien igual a uno ahí parado”, señaló Jorge a Séptimo Día en 2014.

Después de una hora, ambos jóvenes fueron a recoger a Wilber, el hermano del carnicero. Jorge, aún sin pasar el impacto de ver a una persona igual a él, ahora recibía otro golpe: Wilber era idéntico a su hermano Carlos.

Tras el impactante encuentro, Jorge regresó a casa y le contó lo sucedido a su hermano Carlos. Al principio, a él le pareció jocosa la situación luego se atemorizó por insólita coincidencia. “Ese día no pude dormir, yo estaba muy prevenido con el tema porque no sabía con quién me iba a encontrar”, recordó Carlos sobre el shock de conocer esta historia que lo involucraba.

Al otro día, la noche del 25 de septiembre, finalmente los cuatro hermanos por accidente se encontraron en la casa de Carlos. “Cuando entró Wilber mi primera reacción fue mandarme la mano a la cabeza y echar un madrazo”, relató sobre la primera impresión que tuvo al ver a su gemelo.

Los cuatros jóvenes concluyeron que debían hacerse una prueba de ADN para encontrar si tenían algún parentesco genético. Al final, se confirmó lo que se sospechaba a simple vista: Jorge y William, el carnicero, eran hermanos, y Carlos y Wilber también lo eran. Era evidente que los jóvenes habían sido cambiados y crecieron con la familia equivocada.

¿Cómo terminaron siendo hermanos por accidente?

Se cree que el error se dio en el Hospital Materno Infantil de Bogotá, lugar al que fue enviado Carlos al presentar problemas de salud tras su nacimiento en Vélez, Santander. Allí se habría encontrado en la misma sala de neonatos con los gemelos William y Jorge. En algún momento, las pulseras de identificación se cayeron y accidentalmente se colocaron incorrectamente. Así terminaron siendo hermanos por accidente.

Vea la investigación completa de Séptimo Día aquí:

Esta insólita historia también será contada por Netflix, que estrenó el documental ‘Hermanos por accidente’.