Video | Fuerte caída en el Desafío del Siglo XXI asustó a más de uno: "Sentí que iba a fallar"

En el quinto capítulo del Desafío del Siglo XXI se llevó a cabo la primera prueba de Sentencia, Premio y Castigo y por primera vez los participantes de los cuatro quipos llegaron al Box Blanco o Box de Aire, un espacio en el que los concursantes ponen a prueba su fuerza y agilidad, evitando tocar el suelo. Al ser la primera vez que los desafiantes se enfrentaban a esta prueba, varias caídas se presentaron, pero hubo una que alertó a todos.

Como es común, la prueba tiene varios obstáculos de los que los participantes quedan colgando o deben atravesar, evitando tocar el suelo. Isa, una integrante del equipo Gamma logró realizar la primera parte del desafío con total destreza, emocionando a su equipo tomando una clara ventaja; sin embargo, cuando iba de regreso al punto de inicio, se lanzó desde una plataforma y en lugar de caer a otra que estaba más abajo, cayó al suelo y se golpeó en la cabeza.



La caída de Isa

El momento causó gran impactó en todos los participantes de su equipo, los otros tres y la misma Andrea Serna, quien la vio desde la parte de afuera del Box e inmediatamente se cubrió el rostro. Isa quedó acostada en el suelo de la pista, lugar al que llegó el equipo médico para revisarla y el juez Sebastián Martino. Como una guerrera, la participante de Gamma se levantó y corrió de regreso a la plataforma para hacer una vez más la pista.

La actitud de Isa recibió aplausos por parte de sus compañeros de equipo, quienes quedaron bastante preocupados por su estado de salud, pero ella los tranquilizó y alentó a seguir jugando. La fuerza de la participante parece que contagió a todo el equipo naranja, quienes terminaron primero la prueba, siendo ella la que le dio la victoria al grupo. Esta victoria le dio a Gamma el premio del mejor equipo del ciclo con tres victorias.

Al regresar a la casa, la participante contó entre lágrimas a sus compañeros qué le dio la fuerza para seguir en la prueba, a pesar de la fuerte caída. Isa sorprendió y conmovió a todos al contar que, antes de entrar al reality, en pleno proceso de selección, estaba embarazada y perdió al bebé que venía en camino. La mujer siempre ha mencionado a su hija Majo como su fortaleza y revel´oque el que venía en camino era un niño al que llamaría Mati.

"Cuando me caí sentí que iba a fallar y me dio muy duro, porque es algo que es fallar y volverse a levantar. Antes de venir aquí, cuando ya había aplicado a esto y ya estaba en este proceso, perdí un bebé. Entonces claro, entiendo por qué se fue de mi vida, venía a algo mucho mas grande, cada vez que estaba triste y estaba mal por él, me llamaban a decirme que seguía en este proceso del Desafío y estoy segura que estoy aquí por él. Yo lo único que yo quería era terminarla, no me importaba si perdía o ganaba, era por mí y por lo que sentía adentro", aseguró entre lágrimas.

