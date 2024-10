Hombre enamoraba a mujeres para cobrar millonarios seguros de vida: una no sobrevivió

Dos mujeres que se enamoraron perdidamente, en diferentes momentos, de un mismo hombre. Con lo que no contaban ellas era que, al parecer, su amado tenía un macabro plan luego de convencerlas de adquirir seguros de vida. A los pocos días, una de ellas sufrió un terrible accidente, pero sobrevivió. La otra no corrió con la misma suerte y murió en extrañas circunstancias. Séptimo Día conoció el caso en el 2021.

A comienzos de 2016, Claudia Janeth López comenzó una relación sentimental con un hombre que había conocido varios años atrás. El hombre del que ella se enamoró es Wolfang Alberto Aguilar, quien se mostraba como una persona amable y amorosa.

“Se veía contenta, enamorada, ilusionada”, aseguró Yuly Alexandra Arango, hija de la mujer sobre el nuevo amor de su madre.

Para ese momento, Claudia Janeth trabajaba como operaria en una fábrica textil y solo ganaba lo necesario para pagar los gastos de la casa en la que vivía con su hija. Al parecer la relación avanzaba muy rápido y la pareja decidió vivir junta.

Según los familiares de la mujer, luego de que Wolfang convenció a Claudia Janeth de adquirir un seguro por una millonaria suma y comenzó a invitarla a lugares que eran considerados como peligrosos.

Para comienzos de 2016, según Yuly, su mamá viajó con Wolfang Aguilar a una zona rural de Pandi, Cundinamarca, de paseo y se bañaron en aguas del río Sumapaz.

“Ella me comentó que casi se ahoga, pero pues que gracias a Dios ella misma logró salir”, recordó Yuly.

Después de ese episodio, a la hija de Claudia le pareció muy extraño que Wolfang invitara a su mamá al mismo lugar donde casi pierde la vida con la excusa de que quería comprar una finca por esa zona.

El 10 de junio de 2016, la pareja decidió volver, pero se quedaron esa noche en Fusagasugá donde Nancy López, hermana de Claudia.

Según Nancy, al día siguiente ambos salieron temprano hacia el río Sumapaz. Pasaban las horas y no había noticias de la pareja. Al siguiente día, la hija de Claudia fue avisada de que su madre había sufrido un accidente.

“Yo lo primero que veo es a Wolfang y le pregunto ‘¿qué pasó?’, me dice ‘no, la flaca se me ahogó’. Yo le pregunto ‘¿cómo? ¿qué pasó?’, que él sabía que ella no sabía nadar”, afirmó Nancy.

Según Wolfang todo se trató de un accidente mientras él le tomaba a ella una fotografía. El cuerpo de Claudia Janeth López fue arrastrado y encontrado donde se unen el río Sumapaz y el río Negro, en zona rural del municipio de Pandi, en Cundinamarca.

A los pocos días de haber enterrado a su mamá, según Yuly, fue contactada un funcionario de SURA, quien le reveló que su madre había adquirido un seguro hacía poco tiempo, el único beneficiario era Wolfang y que a los cuatro días del fallecimiento él había llamado para reclamar el seguro de vida.

“Que el proceder no era como correcto, entonces que ellos tenían allá en Suramericana una alerta, que cuando algo no está bien la alerta se enciende y empiezan a investigar”, señaló la hija de la mujer fallecida.

Tras el descubrimiento del seguro de vida, las autoridades iniciaron una exhaustiva investigación que arrojó datos reveladores.

“Presuntamente este sujeto intentando buscar el riesgo hace que su pareja sentimental suba por este árbol y ella lo que hace es dar la espalda... este tipo aprovecha para con un objeto contundente golpearla”, revelaron los investigadores sobre la extraña muerte de la mujer.

Por todas las evidencias halladas, la Fiscalía pidió la orden de captura de Wolfang Aguilar y el 1 de septiembre de 2016 se hizo efectiva. Luego de su captura, la SIJÍN de Cundinamarca verificó que el hombre estuvo involucrado en otro hecho similar ocurrido tan solo unos meses atrás.

Otro caso de 'El asegurador'

De acuerdo con las autoridades, Wolfang Alberto Aguilar a finales de 2015 le había hecho comprar un seguro de vida en la misma entidad a otra mujer con la que vivía en zona rural de Villanueva, Casanare.

“Wolfan me iba a matar para cobrar el seguro que él me hizo firmar en Bogotá”, recordó en Séptimo Día Claudia Jazmín Naranjo. La mujer sufrió una caída de un vehículo a gran velocidad provocada al parecer por Wolfang, quien era su pareja en ese momento.

Para la familia de Janeth López, su muerte se pudo evitar si el primer caso, cinco meses antes, hubiera sido investigado y judicializado.

A pesar de la denuncia de Claudia Jazmín, que parecía ser un intento de homicidio, la Fiscalía no recepcionó el caso por este delito y la investigación fue archivada en su momento.

