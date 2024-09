Dicen que la envidia puede llegar a sacar lo peor del ser humano si no se sabe manejar y que muchas veces está más cerca de lo que uno piensa y justamente este podría ser el caso del atroz crimen del exitoso ingeniero David Chamorro, en Pasto, quien, según las autoridades, fue asesinado por su amigo y colega. Séptimo Día conoció detalles del caso en el 2019.

"Una envidia a mí me quitó a un ser maravilloso, un hermano ejemplar, un amigo, me quitó demasiado”, afirmó Carolina, hermana del ingeniero David Chamorro, sobre la pérdida que jamás superará su familia.

A sus 25 años alcanzó varios triunfos: tenía apartamento propio, estaba becado para estudiar inglés, estaba emprendiendo como ganadero y era un exitoso ingeniero de sistemas. Junto con otros compañeros habían creado un proyecto para evitar accidentes de tránsito en Pasto, ciudad en la que vivía. Sin embargo, nada de esto le quitó su sencillez, según cuenta su familia.

El joven tenía una vida que muchos podrían envidiar, pero el 4 de agosto de 2017 todo cambió. “Me rogó mi hijo que lo fuera a dejar donde Juan Carlos Rosero”, recordó Ernesto Chamorro, padre de David.

A Rosero lo conocían hacías más de tres años en la casa de David, pues fueron compañeros los últimos semestres de universidad.

Cuando el ingeniero David se convirtió en contratista de la Secretaría de Tránsito de Pasto, él recomendó laboralmente a su amigo Juan Carlos. Finalmente, trabajaban juntos en un proyecto.

El tiempo de entregar el proyecto a la Agencia de Seguridad Vial de Pasto se agotaba y esa era la razón por la que Juan Carlos había citado a David a su casa. Esa noche él no llegó a dormir a su casa y su familia estaba angustiada.

El principal sospechoso

La familia de David visitó la casa de Juan Carlos, pero no obtuvieron respuesta. Al otro día, Rosero finalmente fue contactado por Facebook, pero aseguró que no sabía no de Chamorro y aseguró que debía irse a una finca.

La respuesta no dejó tranquila a la familia Chamorro y decidieron volver a la casa donde el ingeniero fue visto por última vez. Allí, ya en persona, Juan Carlos afirmó nuevamente que no conocía dónde estaba su amigo. En la noche las autoridades recibieron la denuncia por su desaparición.

La Policía visitó a Juan Carlos y lo notó nervioso. Los investigadores sentían que él sabía qué había pasado con su colega, de hecho, se convertía en el principal sospechoso, pero no tenían pruebas para acusarlo.

"Imposible que un joven con tanto talento, lleno de vida, llenos de proyectos, hubiera hecho algo tan terrible. No creía en ningún momento”, afirmó Ruby Cisneros, madre de David, sobre las sospechas hacia el amigo de su hijo.

La noche del domingo, a la SIJÍN llegaron dos hombres que afirmaban que tenían conocimiento que la vida del joven ingeniero corría peligro en manos de Juan Carlos. El lunes, las autoridades ingresaron a la casa del sospechoso tras una orden de allanamiento.

Allí encontraron la bicicleta de David y huesos. Juan Carlos se hacía el asombrado frente a los hallado. Tras ser capturado por homicidio, se siguieron encontrando evidencias en la vivienda. El equipo de criminalística determinó que en el baño fue asesinado y descuartizado el joven ingeniero.

"El coronel llegó y abrazó a mi esposa y le comunicó que lo habían encontrado muerto”, recordó el padre.

En el primer interrogatorio Juan Carlos aceptó haber cometido el crimen y en sus declaraciones confirmó tener celos profesionales. Según Narváez, jefe directo de ambos, en el trabajo Rosero intentaba desprestigiar a su amigo.

Cuando confesó el crimen, Juan Carlos Rosero aseguró que todo fue producto de un accidente, pero los investigadores pudieron determinar que todo estaba planeado dos meses antes.

Aunque al principio confesó, luego se retractó. La familia de la víctima tiene claro que la envidia tuvo que ver en este crimen.

“La envidia me arrebató mi vida, mi alegría. Causa mucho daño porque siempre querer tener lo que otro tiene”, aseguró la madre Ruby Cisneros.

En 2020, Juan Carlos Rosero fue condenado a una pena de 18 años de cárcel. La familia Chamorro Cisneros ha señalado su descontento con esta decisión de la justicia.

Vea el capítulo completo de Séptimo Día aquí: