Estefany Arias estuvo al borde de la muerte cuando un campesino la encontró en una carretera cerca de Bello, Antioquia. Los hechos ocurrieron el 23 de mayo de 2014. La joven, de 16 años y con dos meses de embarazo, fue violada y empalada. Séptimo Día investigó este cruel caso y recogió su testimonio.

>>>Joven madre y su bebé sobreviven cinco días en la selva tras un accidente aéreo

“Yo no sabía dónde estaba, era un bosque y yo estaba confundida. No veía bien, todo lo veía borroso, mis ojos estaban llenos de sangre. Ya fue cuando me intenté parar y no fui capaz”, mencionó la víctima.

Los bomberos encontraron una aterradora escena y con todo el esfuerzo lograron sacar a la menor de la zona y trasladarla al hospital. “Estaba muy conmocionada, tenía su rostro muy sucio, lleno de tierra...Era muy alto el riesgo, ya que podría tener una hemorragia por afectación de la parte intestinal y daño del útero. La niña no era capaz de decir lo que había sucedido”, comentó Yamile García, quien le dio los primeros auxilios.

Publicidad

>>>Una denuncia por abuso desenmascaró al asesino de Sandra Ramírez en Villavicencio

Las autoridades de inmediato notificaron a sus familiares, mientras Estefany batallaba entre la vida y la muerte. “Yo me desboroné, quedé impactada y después me di cuenta de que era mi hija”, afirmó, Divisay Moncada, mamá de la menor.

Publicidad

Los médicos encontraron laceraciones en su intestino delgado y daños en su sistema reproductor. Además, ella les mencionó que creía estar embarazada. Tras un interrogatorio por parte de la Policía, Estefany reveló los nombres de los presuntos responsables del abuso: Luis Guillermo Bedoya, de 20 años, y su hermano, Germán Darío, de 23.

>>>Foto en redes sociales fue clave para esclarecer el atroz homicidio de dos jóvenes en Cali

Captura de los hermanos Bedoya

Según narróEstefany, mantuvo una relación amorosa en secreto con Luis Guillermo, pero cuando quedó embarazada, él le sugirió que abortara. La joven confió y acordó encontrarse con él y su hermano Germán, quienes supuestamente la iban a ayudar. Ella se subió a la motocicleta con ambos y, posteriormente, terminó en medio de un matorral. “Guillermo se lanzó a ahorcarme”.

Un día después de los hechos, un juez ordenó la captura de los principales sospechosos por los delitos de tentativa de homicidio y aborto atentado. La comunidad alertó que los hombres se habían dado a la fuga ese mismo día.

Publicidad

>>>El testimonio de un padre que busca justicia tras muerte de su bebé: “Esa bruja lo mató”

Sin embargo, el 6 de junio de 2015, un año después de ataque, miembros del CTI de la Fiscalía. acompañados por el Gaula del Ejército, se internaron en la selva por más de 5 horas hasta que encontraron a los jóvenes en la finca de su tío.

Publicidad

A comienzos de 2016, y a puertas de un juicio en su contra, los hermanos Bedoya aceptaron los cargos. Guillermo fue condenado a 18 años de prisión y su hermano fue imputado en calidad de cómplice. Ambos terminaron recluidos en la cárcel Bellavista de la ciudad de Medellín.

>>>Padre asesinó a su hijo buscando vengarse de su expareja en Popayán

La joven sobrevivió después de estar varios días en cuidados intensivos, además, los médicos aseguraron que era un milagro que la bebé no tuviera ninguna afectación. “Le doy gracias a Dios de que me diera otra oportunidad de vivir junto a mi hija”, concluyó Estefany.

Reviva la investigación de Séptimo Día aquí: