¿Por qué algunas personas duermen con la televisión encendida, según la psicología?

Encender la televisión al acostarse es una práctica habitual para muchas personas, pues este electrodoméstico es una presencia constante que ha influido en los hábitos nocturnos, sobre todo de las generaciones más jóvenes. Aunque algunas personas aseguran que les cuesta conciliar el sueño sin el murmullo de fondo la televisión, la ciencia y la psicología han identificado múltiples efectos adversos asociados a este comportamiento.

Uno de los principales factores que explican estos efectos tiene que ver con la exposición a la luz azul que emiten las pantallas, pues afecta directamente la producción de melatonina, una hormona clave en la regulación del ciclo sueño-vigilia. De acuerdo con una investigación publicada en The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) y liderada por la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern (Estados Unidos), incluso una luz tenue, como la que puede emitir un televisor encendido en la habitación, puede alterar el funcionamiento cardiometabólico.

El estudio también observó que las personas expuestas a esta iluminación durante el sueño presentaban una mayor frecuencia cardíaca nocturna, menor sensibilidad a la insulina y niveles más altos de glucosa en sangre al despertar.



¿Qué significa dormir con la televisión encendida?

La psicóloga clínica Michelle Drerup, del Cleveland Clinic Sleep Disorders Center, coincide en que se trata de un hábito común, especialmente en personas con dificultades para establecer rutinas regulares o que presentan problemas para desconectarse de los estímulos externos al final del día. Para estas personas, la televisión puede convertirse en una herramienta para silenciar el silencio, pero también puede llegar a ser una fuente de dependencia.

Desde la psicología, se ha identificado que dormir con la televisión encendida puede estar vinculado a intentos de evitar pensamientos recurrentes o emociones incómodas que suelen emerger cuando se apaga el ruido del entorno. Es decir, la parte más emocional del individuo es la que lo lleva a buscar en el sonido del televisor una especie de compañía, una forma de llenar el vacío nocturno.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también emitió en otras ocasiones advertencias sobre los efectos de la contaminación lumínica en el bienestar humano. Dormir en espacios con luz artificial, como los generados por una televisión, puede alterar el descanso y los procesos hormonales esenciales para el cuerpo. El desequilibrio de estas funciones afecta la calidad del sueño, el estado de ánimo y la capacidad de concentración durante el día.



¿Es malo dormir con la televisión encendida?

Entre las consecuencias más frecuentes de este hábito, los expertos señalan:



La exposición constante a la luz y al sonido puede interrumpir las fases más profundas del sueño, lo que impide una recuperación adecuada del cuerpo y la mente. Aumento de la ansiedad y el estrés: En vez de ser un recurso para relajarse, el ruido continuo puede generar más estimulación mental, especialmente en personas que ya enfrentan dificultades para dormir.

Frente a este panorama, los especialistas recomiendan adoptar algunas medidas para mejorar la calidad del descanso. Una de las principales sugerencias es crear un ambiente oscuro y silencioso al momento de dormir. Apagar todos los dispositivos electrónicos al menos una hora antes de acostarse ayuda a que el cuerpo comience a liberar melatonina de manera natural. También ayuda establecer horarios regulares para dormir y despertarse, incluso durante los fines de semana, con el fin de mantener un reloj biológico equilibrado.

Adicionalmente, la experta mencionada también aconseja incorporar técnicas de relajación como la meditación, la respiración consciente o el yoga, actividades que favorecen un estado mental propicio para el descanso. Además, para quienes encuentran en el televisor una fuente de compañía, la recomendación es explorar otras alternativas menos nocivas, como la escucha de ruido blanco, el cual contiene múltiples frecuencias en equilibrio y puede enmascarar otros estímulos auditivos sin activar la corteza cerebral. Cambiar el hábito de dormir con el televisor encedido lleva tiempo, pero puede mejorar su calidad de vida.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co