El testimonio de un padre que busca justicia tras muerte de su bebé: “Esa bruja lo mató”

En abril de 2022, una mujer fue señalada de asesinar y abandonar a su bebé de 15 meses en una playa cerca de Santa Marta. Los hechos ocurrieron después de que Edwin Guerrero, inspector automotriz, terminara la relación sentimental con Jenny Alexandra Higuera, madre del menor y auxiliar de enfermería. Séptimo Díaconoció el caso y el testimonio desgarrador del padre de la víctima.

>>>El ritual de santería detrás del cruel asesinato de un niño de 6 años en Antioquia

La pareja se conoció por redes sociales en el 2018, ambos tenían amigos en común y en poco tiempo empezaron una relación sentimental. Estaban realmente enamorados, un año después Jenny quedó embarazada. Sin embargo, Guerrero afirmó que su suegra siempre impidió su noviazgo.

Tras el nacimiento del bebé, Edwin decidió irse de la casa donde vivía con su novia, su suegra y la tía de ella. Un hecho que empezó a generar problemas en la relación, pese a que ella se negaba irse a vivir con él y su pequeño, Samuel Guerrero.

Publicidad

>>>Exesposa de ganadero orquestó su desaparición para robarle los bienes

Según el testimonio de Edwin, la joven comenzó a mostrar comportamientos muy violentos hacia él. Además, un día, en un aparente ataque de ira, le rapó la cabeza a su bebé sin consultar a la familia. “Ella sabía que yo al niño lo quería mucho, era muy apegado al bebé. Yo a ella la quería y obviamente la respetaba, pero el amor de mi hijo era otra forma que me hacía estar más tiempo con ellos”, afirmó.

Publicidad

Cansado de los malos tratos, Edwin decidió poner fin a su relación. Sin embargo, Jenny, en medio de la desesperación por querer volver con su pareja, incluso intentó hacer brujería para lograrlo. También empezó un proceso de custodia y regulación de visitas ante una comisaría de familia.

>>>Cuerpos ocultos en caneca con cemento, el crimen sin resolver de adolescentes en Medellín

“Me enteró que al niño no lo empiezan a llevar al jardín y ahí me empieza a preocupar más y me preguntaba ¿será que al niño le pegaron y no me lo quieren dejar ver?...Empecé a tener miedo cuando mi mamá me dijo ‘deje de demostrarle a esa mujer que usted quiere tanto al niño porque de pronto le puede hacer daño'”, mencionó Edwin.

Lo que él no sabía era que Jenny Alexandra Higuera había decidido irse con el bebé para Santa Marta. Seis días después, Edwin recibió una trágica noticia: habían encontrado al bebé muerto en la playa. “Yo dije esa bruja lo mató”, reveló.

Publicidad

>>>Desaparición de enfermera reveló aterrador crimen que involucraría a su esposo

Juicio de Jenny Alexandra Higuera

Las autoridades de Santa Marta iniciaron la búsqueda de la madre, quien se había dado a la fuga. Testigos afirmaron que la mujer había tomado un bus con rumbo a la ciudad de Bogotá. Allí la capturaron y no aceptó cargos por el delito de homicidio agravado que le imputó la Fiscalía.

Publicidad

“Es una mujer muy manipuladora y egoísta, todo lo que ella hizo fue para lastimarme con mi hijo. Solo me quedan las fotos de él, ella sabía que con lo que hizo me iba a destruir en vida”, agregó el padre de la víctima.

>>>Evidencias de sangre y un testimonio involucrarían a esposo de enfermera en cruel crimen

Tras dos años del crimen, Jenny Alexandra Higuera quedó en libertad por vencimiento de términos, lo que temía el padre del bebé de 15 meses, quien denunció en medios de comunicación que hubo dilataciones en el proceso judicial. Ahora, él sigue pidiendo justicia para que el atroz crimen no quede impune.

Vea el capítulo completo de Séptimo Día aquí: