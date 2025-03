Joven murió por infección de bacteria ‘come carne' luego de aplicación de inyección para la gripa

Brayan Ojeda, un joven de 33 años que trabajaba como ayudante de construcción, murió en Bucaramanga, Santander, luego de que le aplicaran una inyección para aliviar el malestar que tenía producto de una virosis. Séptimo Día conoció detalles de este caso.

Su mamá, Yamile Ferreira, cuenta que acudió a una droguería cercana a su casa porque también tenía gripa y allí le inyectaron “ese famoso matrimonio”, es decir una combinación de medicamentos, que le recomendaron para mejorarse. Horas más tarde, le dijo a su hijo que hiciera lo mismo “a ver si de pronto le pasaba” el malestar y él tomó la decisión de hacerlo, pero en otra farmacia, debido a que la primera estaba cerrada.

La aplicación fue el 22 de mayo y, dos días después, es decir el 24 del mismo mes, Bryan no solo no veía mejoría, sino que además comenzó a tener serios problemas en la movilidad de la pierna que le habían inyectado.

“El martes volvió a ir a trabajar y como a las 9 de la mañana llegaron con él alzado, que no podía, que le dolía la pierna terrible”, revela Karen Ojeda, hermana de Brayan, al comentar en Séptimo Día que él todo el tiempo señaló que era “justo donde le habían aplicado la inyección”, por lo que lo trasladaron a un centro médico.

Infección de bacteria ‘come carne’

Una vez en la Clínica Chicamocha, Brayan y su familia se enteraron de que la situación era más complicada de lo que pensaban. “Me decía que era grave, ‘me van a abrir la pierna y me van a quitar un pedazo’, me dijo: ‘ma, es que lo que tengo es grave, me puedo morir’”, así recuerda Yamile Ferreira los momentos de angustia que vivieron tras enterarse de que lo que tenía su hijo era una infección por una ‘bacteria come carne’.

Así las cosas, lo que seguía – según el procedimiento médico – era que Brayan entrara al quirófano de urgencia. El médico le explicó a su mamá que había que realizarle una limpieza de la zona, pues la bacteria ya “se le comió músculos, ligamentos, en sí la carne está ya toda comida en ese pedazo”.

Con el pasar de las horas, la zozobra aumentaba, pues el procedimiento médico inicial no dio resultado y a Brayan tuvieron que amputarle toda la pierna, pero, aunque los esfuerzos médicos para mantenerlo con vida eran incansables, murió en la madrugada del jueves 24 de mayo de 2022.

Es decir, Brayan falleció 4 días después de que le aplicaran una inyección para enfrentar un cuadro gripal. Según el informe de Medicina Legal, la causa de la muerte de este hombre fue una “fascitis necrosante fulminante y síndrome de shock tóxico tras inyección intramuscular en el glúteo”.

¿Qué es una fascitis necrosante?

Médicos consultados por Séptimo Día explicaron que la fascitis necrosante es una infección bacteriana grave que puede ser mortal. En el caso de Bryan, en pocas horas le ocasionó daños irreversibles en su organismo, lo que finalmente le produjo la muerte.

Por ello, Yamile Ferreira asegura que es Hernando Restrepo, quien le aplicó la inyección a Bryan Ojeda en una droguería de Bucaramanga, el que debe responderles por lo sucedido con su hijo.

Aunque la droguería en la que lo inyectaron ya no existe, Séptimo Día se comunicó Hernando Restrepo, quien aseguró que lo que le aplicó a Bryan fue una ‘matrimonio’ de diclofenaco y dexametasona y que lo hizo con la asepsia necesaria.

“Tengo la certeza y la fe en Dios de que no fue la inyección” lo que causó las complicaciones de Bryan, puntualizó el hombre, agregando que esperará los resultados de la investigación.

En la Fiscalía General de la Nación cursa un proceso penal en contra de Hernando Restrepo por el delito de homicidio culposo por la muerte de Bryan Ojeda.

¿Droguerías pueden recetar medicamentos?

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud le confirmó a Séptimo Día que en las droguerías no se puede recetar medicamentos ni realizar procedimientos clínicos como inyectología o nebulizaciones.

“Los únicos que pueden prescribir medicamentos en Colombia, pues son los profesionales médicos”, subrayó en el programa de Caracol Televisión Alexander Melo, líder nacional del programa de Tecnología en Regencia de Farmacia de la UNAD.

El especialista agregó que hasta para la aplicación de una inyección fármaco tan común como el diclofenaco “requiere de una orden médica”.

En medio de este y otros casos registrados por Séptimo Día, expertos reiteran la necesidad de no automedicarse sino acudir a médicos y especialistas para tratar sus dolencias.

“No vayan, que eso no se hace. No es el primer caso, hay demasiadísimos casos de esos”, fue el mensaje que envío la mamá de Bryan tras la dolorosa lección que les dejó el acudir a una farmacia.