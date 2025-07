Últimas horas de Laura Camila Blanco antes de caer del noveno piso de un edificio: "Muchas dudas"

Mientras se adelanta la investigación para determinar con exactitud los últimos minutos con vida de Laura Camila Blanco, una comunicadora social de 28 años de edad, quien falleció en extrañas circunstancias tras caer de un noveno piso de un edificio en el barrio Salitre, en el occidente de Bogotá, allegados de la occisa hablaron con Noticias Caracol y revelaron cómo fue ese día en el que la joven quedó herida de gravedad y, posteriormente, murió.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el caso se registró en horas de la noche del día sábado 26 de julio y la madrugada del domingo, justo en el apartamento donde la joven periodista residía desde hace solo dos meses. Por lo pronto, como explicó la mejor amiga de Laura Camila, Salomé Salazar, se sigue a la espera de que se aclaren los hechos, especialmente por las hipótesis que rodean su muerte: un presunto suicidio o feminicidio.

Conforme con Salazar, en diálogo con Noticias Caracol, la primera de las mencionadas sería la línea principal de indagación, decisión que "realmente nos deja con muchas dudas". La joven informó que conoce a Laura Camila desde el comienzo de su carrera universitaria, realizada en la Universidad Sergio Arboleda, y que considera su relación bastante cercana. Según detalló, se veían y hablaban todos los días, así sea para almorzar, cenar o, como dijo, "compartir el día a día".

Publicidad

"Ella siempre fue una mujer líder, creativa, sacaba cualquier proyecto adelante. Lo que ella se lo propusiera lo sacaba. Era una mujer muy perseverante, amorosa y feliz", describió al respecto y añadió que, por lo mismo, no había notado ninguna actitud extraña o le había comentado algo negativo. De hecho, indicó que tenía varios proyectos y que en los últimos meses había comprado varios bienes para su nueva vivienda.

"Ella había comprado todo nuevo para su apartamento: su nevera, su lavadora, su televisor super grande para poner en la sala, el sofá. Entonces, cuando tú compras todo eso nuevo para estrenar, para disfrutarlo, es por algo, ¿sabes? Cuando tú a futuro sabes que quieres cosas y las planeas e incluso haces planes de acción para lograrlas, es porque tú te ves a futuro y tú planeas uno. En realidad eso es lo que a nosotros nos genera dudas sobre las hipótesis que se han hablado alrededor de lo que sucede", puntualizó y compartió que, además, la joven ya se había inscrito para iniciar una maestría y seguir con su carrera.

Publicidad

Sobre su salud mental y temas relacionados, Salazar destacó que Laura Camila iba a terapia con un psicólogo. Aclaró que esto no se debía a un problema en específico sino, según indicó, "uno sabe que tiene algunas heridas del pasado y y de la niñez, sobre todo que quiere sanar. Básicamente era por eso, porque era una persona que se preocupaba por ella misma".



Las últimas horas de Laura Camila antes de fallecer: una fiesta en su apartamento

Su mejor amiga precisó que la mañana del pasado sábado había tenido su última conversación con Blanco. Había sido una charla corta en la que la joven le informó que ese mismo día tenía planeado celebrar el grado de su pareja sentimental de un pregrado de Ingeniería. De acuerdo con Salomé, ella también tenía otro compromiso, por lo que no iba a asistir esa noche: "Entonces hablamos, dijimos como: 'Disfruta mucho, que te vaya muy bien, pásala muy rico, mañana hablamos'".

Su hermano, Johan Blanco, corroboró dicha versión y, en entrevista con Noticias Caracol, indicó que Laura Camila, su novio y un grupo de amigos fueron al sector de la 85 para celebrar en un bar y que, en la madrugada, decidieron dirigirse al apartamento de la joven: "En ese momento, nos informan los celadores después de los hechos, ellos salieron a comprar licor, a comprar unas cervezas", aseguró Johan.

Fue sobre las 5:40 a. m. del domingo 27 de junio cuando sus familiares recibieron el primer aviso en el que les comentan que "mi hermana intentó suicidarse". Laura Camila había caído al vacío desde un noveno piso y, según comentó, salieron de inmediato al centro médico donde fue remitida.

Con la narración de los celadores, los presentes y la pareja de la joven, Blanco reconstruyó lo que habría sucedido en esos últimos minutos después de que el grupo volvió al edificio. Al parecer, Laura Camila y su novio empezaron a discutir en medio de la reunión y "se metieron a la habitación y ya fue cuando él salió gritando y diciendo que mi hermana supuestamente se había lanzado".

Publicidad

Johan comentó que todo parecía indicar que la escena en la habitación había sido alterada y que encontró varias irregularidades en el espacio, comparadas con la versión que dio el hombre con quien, conforme precisó, su hermana llevaba dos años de una relación intermitente en la que "volvían y terminaban" con frecuencia.

Al respecto, contó la pareja manifestó que "ella lo había empujado y que se había lanzado, que había salido corriendo por la habitación". Del tema, aclaró que el espació era de dos metros y el área del apartamento completo era de solo 29 metros cuadrados: "No tiene sentido uno correr". De igual forma, insistió que "el bordillo de la ventana por donde cayó mi hermana estaba roto, la cama estaba desorganizada (...) tenía objetos como si ella quisiera irse, como las llaves del carro, tenía la chaqueta, el bolso con los papeles".

Publicidad

Blanco relató que, además, pese a que se les vio ingresar con alcohol, dentro del apartamento "no había absolutamente nada, ningún rastro de licor, no habían latas, botellas, ni en la basura ni en ningún lado, como si hubieran alterado la escena". Por lo pronto, los allegados solicitan a las autoridades indagar dicha situación y aseguran que, en al menos en una oportunidad, presenciaron violencia física en una de las discusiones de la joven con su novio.

Cecilia Osorio, la mamá de Laura Camila, también le contó a este noticiero que las discusiones de su hija con su pareja "eran peleas fuertes" y que la joven comunicadora sufrió "agresión verbal" y "física también". "No lo denunció (al hombre). No lo denunciamos. Desafortunadamente no hicimos la denuncia y ella confiaba en que podía solucionar las cosas, pero no".

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.