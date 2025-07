Psicóloga analiza comportamiento de Silvana Torres, señalada de asesinar a su hija en Manizales

El caso de Silvana Torres, la joven de 19 años señalada de asesinar a su hija de dos años y 11 meses de edad en el barrio San Sebastián de Manizales, ha causado conmoción en el país. La mujer se encuentra en una clínica a la espera de que avancen las investigaciones de lo que ocurrió el pasado sábado 26 de julio. Aunque se desconocen detalles de su estado de salud, existen versiones que señalan que Torres no estaba en sus cinco sentidos cuando cometió el crimen, y ese sería uno de los principales argumentos de la defensa, por lo que Noticias Caracol consultó con una psicóloga sobre el comportamiento de la mujer.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El pasado sábado, la Policía ingresó a la vivienda de la mujer por la alerta de los vecinos, quienes indicaron que escuchaban ruidos y gritos dentro del apartamento donde residía la mujer y su hija. Al abrir la puerta, encontraron a Torres y la menor, llamada Antonella Torres López, con heridas de arma blanca. La niña de dos años fue trasladada de inmediato al SES Hospital Universitario de Caldas, donde ingresó en paro cardiorrespiratorio y falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones. “La madre atacó con arma blanca a su hija, provocándole la muerte. Luego se autolesionó. Está bajo custodia y se recupera en un centro médico”, afirmó en su momento el coronel Dave Anderson Figueroa Castellanos, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales.

La Fiscalía informó que en el apartamento se incautaron un arma cortopunzante que habría sido utilizada en el ataque, un teléfono celular y varias cartas escritas a mano por Silvana Torres, que se usarán con parte del material probatorio. Asimismo, ha llamado la atención los mensajes que la joven había dejado en TikTok, donde escribía sobre su cómo sobrellevaba su maternidad: “Quiero estudiar, pero también quiero trabajar. Quiero salir, pero a la vez quedarme en casa con mi hija. Quiero tenerlo todo a temprana edad y al no tenerlo me estresa”.

Publicidad

Otro de los testimonios que estudian los investigadores es el de el papá de la menor, Juan Pablo López, quien indicó al medio local La Patria que la mujer, luego de que terminó su relación sentimental, le "decía cosas hirientes" y actuaba de manera posesiva con él. "Me decía que solo era suyo, pero también me decía que no me amaba y no sentía nada por mí. Ella sabía que lo único que me mataría en vida era mi hija y lo hizo (...) La niña era mi vida, yo la amaba con mi corazón y esa fue su venganza", comentó.

Mientras avanzan las investigaciones, Noticias Caracol consultó a abogados expertos sobre la condena que podría enfrentar Torres, quien no aceptó los cargos por homicidio agravado. "La pena en este tipo de casos es más o menos entre 380 meses a 600 meses de prisión, que es lo mismo que decir entre 40 y 50 años. Depende de las circunstancias de punibilidad, de mayor o menor punibilidad", afirmó Jeniffer Cotacio, abogada penalista y defensora de los derechos humanos.



¿Qué factores psicológicos podrían influir en el actuar de Silvana Torres?

La psicóloga Laura María Hincapié indicó que, en la reacción ante situaciones como la frustración, la ruptura de una relación e incluso el mismo manejo de la ira, se podrían identificar algunos factores que activan las alarmas en materia de salud mental. "Es necesario reconocer la historia de vida, es muy prioritario identificarla, porque cuando hay una conducta como esta sí se debe presentar alguna sintomatología frente al componente comportamental", dijo.

Publicidad

Es importante destacar que los escenarios donde Silvana se desenvolvía son vitales, tanto el familiar, como el afectivo y el social. "El tema de la cognición social que está ubicada en el lóbulo frontal se desarrolla hasta los 25 años, y en esta cognición social está todo lo que tiene que ver con el control de impulsos, con el tema de la empatía, de la reconocimiento emocional, reconocimiento afectivo. Los estudios realizados a Silvana también podrán determinar si su conducta estuvo asociada a algo congénito. "No sabemos en este momento si este antecedente es desde congénito o fue un patrón de comportamiento que se dio en la adultez", concluyó la experta.

De acuerdo con la Fiscalía, los investigadores se encuentras analizando establecer si el ataque fue premeditado o si existieron señales de alerta. Se ordenó el traslado inmediato de Silvana Torres a un establecimiento carcelario, una vez sea dada de alta del centro médico donde permanece bajo custodia policial.

*Esta nota contó con reportería de Paula Andrea Bernal, de Noticias Caracol.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL