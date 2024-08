Niñas fueron intercambiadas al nacer y sospechas de infidelidad revelaron la verdad

En 2016, dos mujeres se convirtieron en madres el mismo día en un hospital de Barranquilla. Ana Cecilia Cano y Noris Silvera dieron a luz a dos niñas. Años después, a medida que iban creciendo las pequeñas, uno de los papás empieza a preguntarse por qué su hija no se parece a él ni a ningún miembro de su familia. Una prueba de ADN reveló una verdad que lo cambió todo: las bebés fueron intercambiadas al nacer. Séptimo Día investigó este caso en el 2021.

En la sala de partos del Hospital Niño Jesús fue donde la vida de estas dos mujeres se cruzó. Tras dar a luz, ambas mujeres se marcharon con sus bebés. Ana Cecilia se dirigió a Chimichagua, en el Cesar, con su hija Saray y Noris a Palmar de Varela, Atlántico, con Salomé.

Años después, José Gregorio Hernández, padre de la hija con Noris Silvera, se preguntó por qué la niña no se parecía a él. "Seguí con la duda hasta que llegó el momento en que la duda me agobiaba, ya no podía más y decidí hacerle la prueba de ADN a escondidas de la madre", afirmó el hombre.

A escondidas de Noris, el hombre le practicó una prueba de ADN a la menor y, como sospechaba, el resultado fue negativo. Hernández le reclamó a Noris, pues concluyó que le había sido infiel, pero ella le juró que no fue así y también decidió hacerse una prueba de ADN. "Él estaba con la duda que si yo me había metido con otros, yo le dije que no, de ahí no me metí más con nadie", relató la mujer.

Cuando llegó el resultado de la prueba ambos quedaron impactados, pues ella tampoco era la madre de la pequeña. "¿Bueno y entonces nosotros a quién estamos criando? ¿Quiénes son los papás de esta niña? ¿Nuestra hija verdadera dónde está?", recordó Hernández.

Debido a esto, el padre decidió investigar dónde se encontraba su hija biológica. Con los reportes que obtuvo en el hospital donde dio a luz Noris y comparando las horas de los partos dio con el nombre de Ana Cecilia Cano. Buscó a la mujer en Facebook y se llevó la sorpresa que la foto de perfil era una pequeña que se parecía a él. Le envió un mensaje para que lo contactara.

Finalmente, José Gregorio conoció a Ana Cecilia y le pidió hacerse una prueba de ADN. “El resultado fue que el 99% es hija mía e incompatible con ella”, afirmó sobre los resultados Hernández.

Las dos familias enfrentan un serio dilema: recuperar a su hija biológica o continuar con la niña que vienen criando desde hace cinco años. El inconveniente mayor es que no hay un consenso sobre lo que se debería hacer, puesto que José Gregorio quiere que su hija biológica retorne, pero las madres por su parte desean seguir con las pequeñas que educaron.

"Yo cuando vi mi hija, de pronto en las condiciones que vivía, a uno le da esa impotencia porque uno le ha podido brindar un poco más", contó en Séptimo Día José Gregorio, quien afirma que podría darle una vida con mejores condiciones económicas a su hija biológica.

Puesto que los padres no lograron llegar a un acuerdo en lo que debían hacer, recurrieron a instancias legales para solucionar este caso. Asimismo, buscan una indemnización por parte del hospital donde ocurrió el intercambio de las bebés.

Séptimo Día estuvo presente en el quinto cumpleaños de Saray y Salomé. Una fecha y un reencuentro que no fue fácil para ambas madres.

"Mi escenario ideal sería que Saray siga a mi lado, pero siempre que tenga la oportunidad, que Dios me dé la oportunidad, visitar a Salo y siempre estar pendiente de ella", señaló Ana Cecilia Cano.

En 2021, para la emisión de esta investigación de Séptimo Día, la justicia colombiana aún no había tomado una decisión, por lo cual todavía no se determinaba si las niñas seguirían con sus familias de crianza o retornarían con sus padres biológicos.

