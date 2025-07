Le hicieron desplante a Karol G en París: Ricky Martin y otros famosos salieron a defenderla

Karol G estuvo presente en la Semana de la Moda de París, y su participación se ha convertido en uno de los momentos más comentados de esta edición de alta costura. Luego del lanzamiento de 'Tropicoqueta', la paisa sorprendió con su paso por el gran evento de la moda; sin embargo, en medio de su participación fue víctima de un desplante por parte de una publicación importante de moda.

El 7 de julio de 2025, Karol G asistió al desfile de Schiaparelli en el Petit Palais, junto a figuras como Dua Lipa, Cardi B y Hunter Schafer. A pesar de una intensa lluvia, la artista logró llegar con la ayuda de asistentes que protegían su impresionante vestido negro de corte sirena con bordados florales, corsé y fluida cola.



¿Qué desplante le hicieron a Karol G en París?

Todo pasó por una publicación que hizo el medio especializado Dazed y Dazed Fashion sobre el desfile de Schiaparelli en Instagram. En el video que postearon, mostraron a las estrellas internacionales que estaban en primera fila del desfile en París y las mencionaron, pero lo que empezó a indignar a los usuarios de la red social es que, aunque Karol G estaba en primera fila y en medio de Dua Lipa y Hunter Schafer, fue la única famosa a la que no mencionaron en el post.

El despiste en la publicación de Dazed causó todo un revuelo en la red social y la publicación rápidamente se llenó de comentarios que exigían y reclamaban que no se mencionara a la colombiana. Entre los comentarios que apoyaron a la paisa, resaltaron las palabras de Ricky Martin y Eiza González, otras dos grandes estrellas internacionales.

"Excuse me, but who are the ladies sitting next to Karol G? (¿Disculpe, pero ¿Quiénes son las damas sentadas al lado de Karol G?)", comentó el cantante puertorriqueño Ricky Martin. Mientras que la actriz mexicana Eiza González escribió: "Why am I not surprised you decided to fully ignore that Karol is sitting right there….. smh. (¿Por qué no me sorprende que hayan decidido ignorar completamente que Karol está sentada ahí? Smh)".

No solo Martin y González se pronunciaron, cientos de personas también comentaron la publicación de Dazed criticando que se haya ignorado de tal manera a la artista colombiana. Finalmente, la publicación fue editada y Karol G apareció entre las menciones en el video.

Por su parte, Karol G publicó muy emocionada varias postales de su paso por la Semana de la Moda en París. "Momentos que se sienten como un cuento de hadas @schiaparelli. Qué bonito es cuando la moda te emociona… Felicidades @danielroseberry por tanta belleza con propósito. Gracias por dejarme ser parte de tu universo", escribió la paisa.

Antes del desfile de Schiaparelli, la cantante también fue invitada al desfile de Louis Vuitton para la colección masculina primavera-verano 2026, presentada por Pharrell Williams. En esa ocasión, lució un conjunto totalmente blanco, compuesto por chaleco sastre sin mangas, pantalones baggy, accesorios dorados y un bolso rosa marca Speedy P9.

El paso de Karol G por París reafirma su evolución como referente cultural global. Promoviendo su nuevo álbum Tropicoqueta, la artista combina su esencia musical con una propuesta de moda audaz y vanguardista. Su presencia en eventos como los shows de Louis Vuitton y Schiaparelli no sólo destaca su influencia, sino que también posiciona al pop urbano colombiano en los pasillos más prestigiosos del estilo internacional.

