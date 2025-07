Participante del Desafío reveló que tuvo problemas con las drogas: "me fui de mucho exceso"

El Desafío Siglo XXI llegó a su cuarto capítulo. Los participantes le han dejado ver a sus compañeros y a la audiencia varios aspectos de su vida personal. Esta vez, Eleazar del equipo Alpha hizo otro revelación privada que sorprendió a más de uno.

Eleazar comenzó preguntándole a Leo sobre papá. Este le contó que creció lejos de su padre, algo que lo marcó profundamente. Eleazar, por su parte, decidió también compartirle algunas cosas de su crianza, comentando que aunque su papá estuvo presenta, trabajaba mucho. "Cuando él envejeció tuvo una decaída de salud. Yo pude vivir esa etapa de acompañamiento con él, que me faltó en la infancia".

El participante de Alpha contó que vio a su papá "convertirse en un niño", ya que no podía caminar bien, tocaba cargarlo, entre otras cosas. "A lo que voy es a lo siguiente. Mi papá se fue a las 12 años de la casa. ¿Quién le enseñó a dar afecto si él no tuvo? Entonces él solo venía repitiendo un patrón", comentó Eleazar, agregando que el papá de Leo puede que también haya seguido un patrón de no afecto.

Más adelante, Eleazar le contó a todo su equipo que su primer nombre es Mario, pero que por un proceso de trabajo de patrones decidió desligarse de ese nombre. "De hecho lo voy a sacar del registro, para que en la cédula ya no aparezca más. Porque el Mario me lo puso mi papá, pero empecé a percibir que traía ciertos patrones de comportamiento mal ligados a lo que era mi papá".

Los problemas con las drogas de Eleazar

El concursante del Desafío dijo que se había dado cuenta de que el nombre es un componente energético. Sobre ese cambio o "despertar espiritual", como lo llamó una compañero del desafiante, Eleazar confesó que tuvo un problema de droga. "No adicto, pero digamos que recreativamente ya me estaban empezando a tomar el pulso. Como que ya quería cada fin de semana, buscaba la fiesta y un ambiente para desconectarme de una realidad que no estaba entendiendo".

Eleazar explicó que en una época de su vida tenía un círculo de amistades "poco sanas". "De gente que tenía tiempo siempre y aparte mucho dinero. Tuve un fin de semana en el que me fui de exceso, de mucho exceso. Luego de eso, estuve una semana en la que me miraba en el espejo y no sabía quién era. No reconocía mi cara. Tuve como una disociación de la personalidad. Eso fue fuerte".

El exlanzador de jabalina, velocista y jugador de sóftbol sintió que tocó fondo. "No me lo puedo volver permitir", recuerdo que se dijo Eleazar, quien aseguró que pudo manejar la situación. "Me siento muy orgulloso de eso", concluyó el participante del Desafío Siglo XXI, quien antes había hecho otra revelación, esa vez, sobre la relación que sostuvo con una mujer que tenía pareja.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL