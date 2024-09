Liberaron a concejal de Argelia con amenazas: “Por acá no la queremos volver a ver”

Tras estar seis días secuestrada por las disidencias de las FARC, este sábado 21 de septiembre de 2024 fue liberada la concejal de Argelia, Cauca, Sandra Betancourt.

La liberaron bajo amenazas

En video quedó captado cómo un presunto integrante de las disidencias de las FARC, de la estructura Carlos Patiño, le decía: “Y que no vuelva a venir al Cauca. Yo no sé cómo usted irá a hacer, si va a seguir ejerciendo como concejala o no, pero por acá no la queremos volver a ver para no tener problemas”.

Aunque se desconoce el lugar exacto donde se presentó la liberación, hasta un coliseo llegó la comisión humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja y los alcaldes de Argelia, Osman Guaca, y de El Patía, John Jairo Fuentes.

Allí los esperaba un hombre con camiseta amarilla y quien permanecía armado y, frente a él, la concejal que hasta ese momento permanecía secuestrada.

Tras su liberación, la líder política fue trasladada en un vehículo de la Cruz Roja Internacional hacia Argelia, Cauca, donde permanece bajo protección de las autoridades.

El secretario de Gobierno del Cauca, Miller Hurtado, explicó que a la concejal Sandra Betancourt se le tomarán unas medidas “para que ella pueda seguir cumpliendo con el ejercicio, con las funciones en el Consejo Municipal de Argelia”.

Para el lunes 22 de septiembre, se tiene previsto un consejo de seguridad en el Cauca para evaluar las medidas a implementar en Argelia y, especialmente, en el corregimiento de El Plateado donde se registró el secuestro de la concejal Sandra Betancourt.

