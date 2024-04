Por asesinos de Carlos Arturo Londoño en Tuluá, gobernadora del Valle ofrece recompensa

El vicepresidente del Concejo de Tuluá, Carlos Arturo Londoño, fue asesinado este viernes, 19 de abril de 2024, en esa población del departamento del Valle del Cauca, al salir de un evento de los primeros 100 días de la nueva administración.

En el ataque sicarial también resultó gavemente herida Clarivet Ocampo, coordinadora de la Oficina Municipal de Discapacidad de Tuluá y quien acompañaba al vicepresidente del Concejo. La mujer murió mientras recibía atención médica en un centro asistencial.

"Condeno y lamento el vil asesinato del concejal del Partido Conservador, Carlos Arturo Londoño, otra triste muerte que enluta al pueblo tulueño por el accionar del crimen organizado que se ensañó con Tuluá", escribió en su cuenta de X el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez.

Los hechos se registraron en cercanías al coliseo de ferias Manuel Victoria Rojas, de Tuluá, dijo el mandatario, quien aseguró que la situación de la población "requiere del apoyo de todo el Estado colombiano".



Gobernadora del Valle anuncia recompensa por asesinos de Carlos Arturo Londoño y Clarivet Ocampo

Ya estamos en Tuluá trabajando por la seguridad tras el execrable crimen del concejal Carlos Arturo Londoño y de Clarivet Ocampo. No cederemos en nuestra lucha conjunta contra la criminalidad; ya ofrecimos 50 millones de pesos de recompensa por información que nos ayude a… pic.twitter.com/ePJjddkgGm — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) April 20, 2024

Mediante un mensaje en su cuenta de X, Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, rechazó el crimen y anunció una recompensa de 50 millones de pesos a quien dé información que permita la captura de los responsables del crimen.

"Ya estamos en Tuluá trabajando por la seguridad tras el execrable crimen del concejal Carlos Arturo Londoño y de Clarivet Ocampo. No cederemos en nuestra lucha conjunta contra la criminalidad. Ya ofrecimos 50 millones de pesos de recompensa por información que nos ayude a capturar a los responsables y hoy con la fuerza pública y el alcalde @gustavovelezr adelantamos Consejo de Seguridad Extraordinario", escribió Toro.

Por su parte, el Partido Conservador rechazó "el cobarde asesinato" de su concejal saliendo del evento de los primeros 100 días de gobierno del alcalde del municipio.



La colectividad agregó que la "grave situación en Tuluá no puede seguir sin acciones contundentes por parte del Gobierno Nacional".

"Pedimos a las autoridades no dejar que este crimen quede en la impunidad y no dejar que las bandas criminales continúen amedrentando a la población", añadió.

Tuluá, un motor comercial, demográfico, cultural, industrial, financiero y agropecuario del Valle del Cauca, fue militarizada en febrero tras el asesinato de un policía de tránsito, la quema de al menos cuatro vehículos y disturbios en algunos sectores de esa ciudad.

Según las autoridades, esa situación fue originada por la captura de cabecillas de bandas, entre ellos Mauricio Marín Silva, alias Nacho, jefe del grupo criminal La Inmaculada.