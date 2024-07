Tony Díaz, cantante de música popular secuestrado en Cauca, se escapó de sus captores

El mundo de la música popular vivió momentos de angustia al conocer que el artista Tony Díaz había sido secuestrado por hombres armados cuando se movilizaba por Morales, Cauca. El equipo de trabajo del artista confirmó a Noticiascaracol.com este miércoles, 10 de julio de 2024, que el hombre logró escapar de sus captores.

Detalles del secuestro de dos cantantes en Cauca: ambos escaparon

Los hechos sucedieron durante el pasado fin de semana, cuando los cantantes Tony Díaz y Pipe Andrade se movilizaban hacia el municipio de Morales, Cauca, para cumplir con una presentación musical.

Según le contó a este medio Pipe Andrade, intérprete de música norteña, a él lo habían contratado para una presentación en esa zona del departamento y Tony Díaz lo estaba acompañando. Ambos artistas se movilizaban en la camioneta de Andrade, cuando fueron interceptados por hombres armados.

Estas personas tomaron control de la camioneta del cantante y se los llevaron con rumbo desconocido. Pipe Andrade logró escapar en un punto del recorrido y recibió ayuda de la comunidad indígena misak, quienes lo trasladaron hasta la estación de Policía más cercana para poner la respectiva denuncia.

El cantante asegura que colocó la denuncia pensando que la vida de su colega estaba en riesgo. "Pensé que lo habían matado porque, al volarme, escuché tiros, pero, por estar pendientes de mí, fue que también logró escaparse mi colega", detalló.

Tony Díaz también logró escapar de los secuestradores

Noticiascaracol.com se comunicó con el equipo de trabajo de Tony Díaz, que confirmó este miércoles que el cantante ya está en libertad. "Tony logró escapar después de estar dos noches en el monte. Salió por la montaña hasta una vereda cerca de Piendamó, Cauca", indicaron.

El cantante, por su parte, envió un mensaje de agradecimiento a sus seguidores y seres queridos preocupados por él. "Gracias a mi Dios topoderoso estoy bien, fue una situación muy difícil, estuvo en riesgo mi vida, pero aquí estoy para seguir compartiendo música".

¿Qué se sabe de los responsables?

Las autoridades no se han pronunciado al respecto, pero Pipe Andrade contó a Noticiascaracol.com que cree que se trata de "un grupo de ladrones", pues a él le robaron sus pertenencias y la camioneta en la que se movilizaban. "El carro me lo tienen retenido y me están haciendo exigencias", agregó.