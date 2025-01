Fatal Fury: City of the Wolves ofrecerá beta abierta en febrero con modos online y ocho personajes

SNK Corporation ha anunciado una beta abierta de Fatal Fury: City of the Wolves, su próxima entrega en la legendaria serie de juegos de pelea. Esta prueba estará disponible del 20 al 25 de febrero de 2025 y podrá jugarse en PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox Series S|X. El objetivo principal es pulir la experiencia en línea antes del lanzamiento oficial, programado para el 24 de abril.

¿Qué esperar de la beta?

La beta ofrecerá ocho personajes jugables, modos online como partidas casuales, competitivas y salas privadas, además de un modo de entrenamiento offline. Estas opciones permitirán a los jugadores familiarizarse con el innovador REV System y explorar dos sistemas de control diferentes: uno pensado para veteranos y otro accesible para nuevos jugadores.

El estilo artístico distintivo del juego promete capturar la atención, mientras que el REV System busca revolucionar las mecánicas de combate con una jugabilidad más intensa y emocionante. Aunque el contenido podría variar en la versión final, esta beta es una oportunidad única para experimentar el juego antes de su estreno.

Un legado que regresa

Desde su debut en 1991, la saga Fatal Fury ha sido un pilar en el género de los juegos de pelea. Su entrega más reciente, Garou: Mark of the Wolves (1999), es considerada un clásico. Ahora, 26 años después, Fatal Fury: City of the Wolves busca continuar ese legado con una experiencia renovada y elementos que atraerán tanto a fans de toda la vida como a nuevos jugadores.

Disponibilidad y detalles adicionales

La beta no requerirá suscripciones a PlayStation Plus ni Xbox Game Pass para jugar en línea, lo que facilita el acceso para una mayor cantidad de usuarios. Sin embargo, SNK ha confirmado que los datos guardados durante la prueba no serán transferibles a la versión completa.

Además, ya está disponible la precompra de la edición especial, que incluye el Pase de Temporada 1 con personajes adicionales programados para 2025 y principios de 2026.

