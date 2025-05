Gears of War llega a PS5: ¿el fin de la guerra de consolas como la conocemos?

En un movimiento que parecía imposible hace apenas unos años, Gears of War, el shooter emblema de Xbox, llegará a PlayStation 5 este 26 de agosto bajo el nombre Gears of War: Reloaded. No se trata de una nueva entrega, pero sí de una remasterización profunda del juego original de 2006, optimizada para la actual generación y con novedades técnicas que lo convierten en la versión más completa hasta la fecha.

Pero más allá de las mejoras gráficas, los 4K, los 120 FPS y los modos multijugador con juego cruzado, lo realmente impactante es lo simbólico: Marcus Fenix, el ícono de una generación de jugadores de Xbox, hará su debut en una consola de Sony. La jugada marca un antes y un después en una industria donde la palabra “exclusivo” definía a qué equipo pertenecías.

El bastión cae: de exclusivo a multiplataforma

Gears no es cualquier franquicia. Fue, junto con Halo y Forza, uno de los pilares que definió la identidad de Xbox durante los años dorados de Xbox 360. Que Microsoft haya decidido llevar Reloaded a PlayStation 5 es mucho más que un gesto comercial: es una declaración de que la guerra de consolas, al menos como la conocíamos, está llegando a su fin.

Microsoft lo justifica como parte de su visión más abierta y conectada, impulsada por Game Pass, el juego en la nube y la búsqueda de una comunidad global sin barreras. Pero no todos lo ven así. En redes, las reacciones están divididas: desde fans emocionados por jugar Gears por primera vez en una consola de Sony, hasta seguidores de Xbox que sienten que su consola pierde identidad.

¿Qué ofrece Gears of War: Reloaded?

Esta remasterización está a cargo de The Coalition junto a Sumo Digital y Disbelief, e incluye todos los contenidos de Gears of War: Ultimate Edition, como el acto extra de la campaña y todos los modos y mapas multijugador. Técnicamente, es un salto importante: resolución 4K, HDR, 120 FPS en multijugador, audio espacial y sin pantallas de carga. Todo corre fluido, todo se ve mejor, todo está afinado para aprovechar el hardware moderno.

Además, será compatible con juego cruzado entre Xbox, PC y PS5, incluso en pantalla dividida local. Y aunque no es obligatoria una cuenta de Microsoft, quienes sí la usen podrán disfrutar progresión cruzada y acceso a funcionalidades online extendidas.

El precio: 39,99 dólares, aunque quienes ya tengan la Ultimate Edition lo podrán actualizar sin costo. Los usuarios de Xbox y PC también lo tendrán incluido desde el día uno en Game Pass.

¿Ganó PlayStation la guerra sin pelearla?

El salto de Gears a PS5 revive un viejo debate: si ya no hay exclusivos, ¿por qué comprar una consola específica? Muchos jugadores se hacen esa pregunta. Microsoft parece estar más interesado en que juegues su juego, sin importar dónde lo hagas. Pero en ese camino, ¿qué pasa con el “valor” de tener una Xbox?

Los más puristas ven esto como una derrota. Los más optimistas, como un avance. Lo cierto es que el ecosistema de los videojuegos se está transformando, y Gears of War: Reloaded es uno de los símbolos más potentes de ese cambio. Una franquicia que antes representaba “de qué lado estabas”, ahora simplemente quiere que juegues, donde sea.

La guerra de consolas, tal vez, no ha terminado. Pero sin duda ha cambiado de forma.

