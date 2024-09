Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics revela un nuevo tráiler

Capcom ha decidido deleitar a los fanáticos de los juegos de lucha con una nueva entrega que promete ser un verdadero homenaje a su legado en el género. Se trata de Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics, una compilación que reúne algunos de los títulos más queridos por los seguidores de los combates uno contra uno. Esta colección, anunciada en el reciente Nintendo Direct, no solo llegará en formato digital, sino que también estará disponible en edición física, lo que hará las delicias de los coleccionistas y nostálgicos.

Un vistazo al pasado: clásicos en una sola entrega

El anuncio de esta colección ha generado una gran expectación, y no es para menos. La edición física de Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics incluirá todos los juegos en uno solo, eliminando la necesidad de descargas adicionales. Esto es especialmente relevante en una época en la que muchas ediciones físicas requieren de actualizaciones o descargas para acceder al contenido completo. Capcom ha querido respetar el formato clásico, ofreciendo una experiencia auténtica y completa desde el primer momento.

Nuevos detalles y tráiler de Clash of Super Heroes

Recientemente, se ha lanzado un nuevo tráiler que pone el foco en uno de los títulos más emblemáticos de la colección: Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes. Este video no solo nos ofrece un vistazo a la jugabilidad y los movimientos especiales de los personajes, sino que también presenta algunos bocetos originales de los luchadores, mostrando el cuidado y detalle con el que se ha trabajado en esta remasterización. Además, el tráiler también nos recuerda los otros títulos incluidos en la colección, como X-Men vs. Street Fighter y Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, entre otros.

Una colección que reúne lo mejor del universo Marvel y Capcom

El contenido de Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics es un verdadero tesoro para los amantes de los juegos de lucha. Los títulos que forman parte de esta compilación son:

X-Men: Children of the Atom

Marvel Super Heroes

X-Men vs. Street Fighter

Marvel Super Heroes vs. Street Fighter

Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes

Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes

The Punisher

Cada uno de estos juegos ha sido cuidadosamente adaptado para ofrecer la mejor experiencia posible en las consolas modernas. Además del modo de juego clásico, los jugadores podrán disfrutar de modos online y cooperativos, lo que les permitirá enfrentarse a oponentes de todo el mundo. También se ha incluido un modo puntuación, en el que los jugadores podrán competir por conseguir las mejores puntuaciones y ver su nombre en lo alto de las tablas de clasificación.

Más accesible que nunca

Una de las características más destacadas de esta colección es la inclusión de varias funciones que harán que los juegos sean más accesibles para todos los jugadores. Ya sea que seas un veterano de los juegos de lucha o un novato que se adentra por primera vez en este universo, Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics te ofrece la oportunidad de disfrutar de estos títulos con opciones que se adaptan a diferentes niveles de habilidad.

Documentación inédita: un regalo para los fans

Como si todo esto no fuera suficiente, Capcom ha incluido en esta colección más de 500 ilustraciones inéditas de los siete juegos, así como documentación original que nunca antes había sido vista por el público. Este material adicional es un verdadero regalo para los fans más fieles, que podrán explorar el proceso creativo detrás de estos clásicos y descubrir detalles que hasta ahora eran desconocidos.

Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics estará disponible en Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC (a través de Steam) a partir del próximo 12 de septiembre y la versión física llega hasta el 22 de noviembre . Promete horas de diversión, competitividad y, sobre todo, nostalgia, haciendo honor a la rica historia de dos de las franquicias más queridas en el mundo de los videojuegos.

