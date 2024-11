Reseña LEGO Horizon Adventures

El mundo de los videojuegos de LEGO siempre ha estado ligado a la creatividad y la diversión sin límites. A lo largo de los años, hemos visto juegos que adaptan franquicias muy conocidas. Sin embargo, con el lanzamiento de LEGO Horizon Adventures, los bloques de LEGO dan un paso audaz al sumergirse en un universo de ciencia ficción como el de Horizon Zero Dawn, una de las sagas más aclamadas de Guerrilla Games. ¿Será esta una adaptación exitosa o un tropiezo dentro del vasto mundo de los videojuegos LEGO?

La historia

LEGO Horizon Adventures adapta la trama básica de Horizon Zero Dawn, aunque con notables modificaciones para ajustarse a una audiencia más joven y ofrecer un enfoque más ligero y humorístico. En el juego, los jugadores toman el control de Aloy, una joven guerrera que se ve obligada a sobrevivir en un mundo post-apocalíptico habitado por enormes bestias mecánicas. En lugar de los intensos dilemas existenciales y políticos de la serie original, el juego se enfoca más en una misión sencilla: detener a un AI rogue llamado Hades que amenaza con destruir el mundo nuevamente. Para ello, Aloy debe encontrar tres flores metálicas distribuidas por varias regiones, que le permitirán construir un arma para derrotar a Hades.

Aunque el juego sigue el mismo hilo narrativo de Zero Dawn, la historia está simplificada para una experiencia más accesible. Los giros más oscuros de la trama original, como la misteriosa creación de Aloy y la política tribal, se suavizan o se omiten para dar paso a un tono más ligero, repleto de humor y autoconciencia al estilo LEGO. Esto puede ser un alivio para algunos jugadores que no buscan la complejidad de la versión original, pero para los fanáticos que esperaban una experiencia más profunda, la historia puede sentirse demasiado simplificada.

El universo de Horizon Zero Dawn se transforma en una experiencia accesible Imagen: cortesía PlayStation

Jugabilidad

En cuanto a la jugabilidad, LEGO Horizon Adventures presenta un enfoque más accesible y simplificado en comparación con los títulos de Horizon tradicionales. El juego se desarrolla en niveles lineales, donde Aloy debe explorar diversos biomas y enfrentarse a diferentes tipos de máquinas. A diferencia de Horizon Zero Dawn, que presenta un mundo abierto y un sistema de combate más técnico, aquí las misiones se dividen en segmentos pequeños y fáciles de completar, lo que hace que el juego sea perfecto para jugadores más jóvenes o aquellos que busquen una experiencia más relajada.

El combate, aunque simplificado, sigue siendo divertido. Aloy usa su arco para disparar flechas que pueden dañar las partes de las máquinas, una mecánica clave que se conserva de la versión original. Además, el uso del "Focus", un dispositivo que permite escanear a los enemigos para identificar sus puntos débiles, se mantiene, aunque de manera mucho más accesible. Ya no es necesario fabricar flechas o gestionar recursos de manera compleja; Aloy tiene un suministro ilimitado de flechas básicas y puede imbuirlas de propiedades elementales al interactuar con el entorno.

La combinación de un universo futurista con el espíritu de LEGO crea una experiencia única Imagen: cortesía PlayStation

La variedad de enemigos es amplia, pero los enfrentamientos pueden volverse repetitivos con el tiempo. Las batallas contra los icónicos Thunderjaw y otros robots son visualmente impresionantes, aunque no tan desafiantes como en los juegos originales. Los jugadores también pueden usar gadgets y objetos especiales, como un puesto de hot dogs que lanza explosivos, para añadir un toque de humor y dinamismo a los combates.

Un aspecto importante de la jugabilidad es la falta de una de las características más queridas de los juegos LEGO: la construcción de estructuras. Mientras que en títulos anteriores los jugadores podían usar bloques LEGO para resolver acertijos y crear objetos, en LEGO Horizon Adventures este aspecto está casi ausente. En su lugar, las construcciones se limitan a simples objetos opcionales que brindan bonificaciones o facilitan la progresión, como puentes y tirolinas.

Gráficos

Visualmente, LEGO Horizon Adventures es un espectáculo. El mundo de Horizon, con sus impresionantes paisajes y máquinas gigantes, se ha recreado de manera brillante en formato LEGO. Los detalles, como las texturas de las piezas LEGO y los efectos de iluminación, hacen que el mundo se vea más vivo que nunca. La animación, que recuerda al estilo de The LEGO Movie, le da un toque casi de stop-motion a los movimientos de los personajes, lo que refuerza la sensación de estar controlando figuras de LEGO en un entorno tridimensional.

La fidelidad visual se complementa con un excelente trabajo en el doblaje. Ashley Burch retoma su papel de Aloy, aunque con un tono mucho más ligero y cómico, lo que le da un giro fresco al personaje. El resto del elenco, incluyendo a JB Blanc como Rost, también ofrece una interpretación sólida que se ajusta al tono más relajado y juguetón del juego.

Horizon llega al universo LEGO Imagen: cortesía PlayStation

Modo cooperativo

Uno de los aspectos más destacados de los juegos LEGO es su modo cooperativo, y LEGO Horizon Adventures no es la excepción. Los jugadores pueden unirse a la aventura de Aloy en modo local o en línea, lo que agrega una capa de diversión y caos a la experiencia. Sin embargo, la jugabilidad básica no cambia mucho, y no hay muchas interacciones cooperativas durante las misiones, lo que puede hacer que el modo multijugador se sienta algo superficial.

En cuanto a la personalización, el juego ofrece una interesante opción de modificar el hub central, el pueblo de la tribu Nora, Madre Corazón. Usando los ladrillos y las monedas recolectadas en las misiones, los jugadores pueden reconstruir y personalizar diversas

estructuras dentro del pueblo. También hay una variedad de trajes y disfraces disponibles, lo que permite a los jugadores crear un Aloy con el estilo que prefieran, o incluso disfrazarse de personajes de otras franquicias de LEGO.

Conclusión

LEGO Horizon Adventures es un juego divertido y accesible que ofrece una versión ligera y juguetona del mundo de Horizon Zero Dawn. Si bien carece de la profundidad y complejidad de la saga original, logra capturar la esencia de la franquicia en un formato más adecuado para jugadores jóvenes o aquellos que buscan una experiencia más relajada. Su humor, sus gráficos impresionantes y su jugabilidad simple pero efectiva lo convierten en una opción entretenida para toda la familia. Sin embargo, los fanáticos más acérrimos de Horizon podrían sentirse decepcionados por la falta de desafíos y la eliminación de algunos elementos característicos de los juegos LEGO, como la construcción de objetos. En resumen, LEGO Horizon Adventures es un buen intento de trasladar un universo serio a un formato familiar, pero no alcanza las alturas de los juegos en los que se inspira.

Calificación Reseña LEGO Horizon Adventures Imagen: cortesía PlayStation

