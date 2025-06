Summer Game Fest 2025: Todos los anuncios con Resident Evil Requiem y Stranger Than Heaven

El Summer Game Fest 2025 regresó con su promesa de convertirse en el eje central de los anuncios de mitad de año. Como ha sido costumbre desde la desaparición del E3, el evento liderado por Geoff Keighley intentó reunir lo mejor de la industria en una sola noche. Sin embargo, y pese a un cartel con más de 60 compañías participantes, la gala terminó dejando sensaciones encontradas: una duración excesiva, un ritmo irregular y varios tráilers poco inspiradores marcaron la tónica general.

Aun así, hubo juegos que se destacaron por su ambición, originalidad o simplemente por pertenecer a franquicias consolidadas. Desde nuevas entregas de sagas como Resident Evil y Onimusha, hasta proyectos completamente nuevos que buscan hacerse un lugar en la industria, el evento sirvió como vitrina para lo que veremos en los próximos meses y años.

Lo nuevo de siempre: secuelas esperadas y regresos notables

Uno de los platos fuertes fue Resident Evil Requiem, la novena entrega de la emblemática saga de Capcom. Con Leon S. Kennedy como uno de los protagonistas y un regreso a escenarios icónicos como Raccoon City, este título promete renovar el enfoque visual y narrativo de la franquicia. Su estreno está previsto para el 27 de febrero de 2026 en consolas de actual generación y PC.

También se presentó Death Stranding 2: On the Beach, que llega el 26 de junio como exclusivo de PlayStation 5. El juego de Hideo Kojima mostró un nuevo avance protagonizado por Luca Marinelli y Alissa Jung, consolidando su apuesta por una narrativa cinematográfica con un toque surrealista.

Otros regresos llamativos incluyeron Mortal Shell 2, que mantiene su estética oscura y combate exigente, así como Atomic Heart II, una secuela cargada de estilo visual y ambientación distópica que aún no tiene fecha confirmada. Además, Onimusha: Way of the Sword dejó buenas impresiones y estará disponible en 2026.

Propuestas nuevas que llaman la atención

Entre los títulos originales, Stranger Than Heaven fue uno de los más intrigantes. Desarrollado por el estudio responsable de la saga Yakuza, el juego plantea una historia ambientada en dos líneas temporales (1915 y 1943), lo que sugiere una narrativa compleja y ambiciosa.

Chronicles: Medieval, por su parte, es un sandbox con ambientación histórica desarrollado por el estudio danés Raw Power Games. Narrado por el actor Tom Hardy en su presentación, este título propone combates masivos a caballo y en tierra y llegará en acceso anticipado a Steam en 2026.

Otro proyecto interesante fue Wu Chang: Fallen Feathers, un RPG de acción ambientado en la antigua China, que promete combates técnicos y una narrativa profunda. Su lanzamiento está previsto para julio de este año como exclusivo para PlayStation 5.

Indies y rarezas: variedad para todos los gustos

Como ya es tradición, el Summer Game Fest también sirvió de escaparate para juegos más pequeños, pero no por eso menos interesantes. Mina the Hollower, con su estética de Game Boy Color, llegará en octubre con una demo ya disponible. Felt That Boxing, una comedia de boxeo con marionetas y música de Flying Lotus, sorprendió por su concepto inusual.

También hubo propuestas cooperativas como Out of Words, que mezcla animación física con jugabilidad compartida, o LEGO Voyagers, una nueva aventura con el estilo encantador típico de los juegos de LEGO. The Cube, un MMO shooter de Mundfish, dejó preguntas abiertas sobre su relación con el universo de Atomic Heart.

Otro título que llamó la atención fue ILL, un survival horror con gráficos impresionantes gracias al Unreal Engine 5. La propuesta visual impactó, aunque aún falta ver cómo será la experiencia de juego.

Nostalgia y adaptaciones: un recurso que sigue vigente

La nostalgia volvió a ser una carta jugada por varias compañías. Scott Pilgrim EX retoma el universo del cómic con un nuevo beat 'em up en pixel art. Marvel Cosmic Invasion hace lo propio con los fans del género, confirmando personajes como She-Hulk y Rocket Raccoon, y un estilo visual que recuerda a los clásicos de arcade.

También hubo espacio para franquicias televisivas y cinematográficas. Game of Thrones: War for Westeros buscará conquistar a los jugadores de estrategia en PC, mientras Jurassic World Evolution 3 continuará expandiendo el universo de los parques temáticos con un lanzamiento programado para octubre.

Realidad virtual y nuevas plataformas

Deadpool VR fue uno de los anuncios más sonados en el ámbito de la realidad virtual. Con el humor característico del personaje y la voz de Neil Patrick Harris, el juego será exclusivo para Meta Quest 3 y 3S.

Por otro lado, Mindseye, del creador de Grand Theft Auto V, dejó ver un mundo abierto de ciencia ficción que promete acción e historia. Estará disponible la próxima semana y apunta a ser uno de los títulos más sólidos del segundo semestre.

Un evento largo, pero no inolvidable

A pesar de contar con una buena cantidad de anuncios, el ritmo del Summer Game Fest 2025 fue uno de sus puntos débiles. Las dos horas de duración no siempre se justificaron, especialmente por la falta de cohesión entre segmentos y tráilers que, en muchos casos, aportaban poco más que un logo o una cinemática sin gameplay.

El evento funcionó como un escaparate de lo que vendrá, pero no logró construir una narrativa o una experiencia memorable. Geoff Keighley sigue consolidando este formato como una vitrina válida para la industria, pero el exceso de contenido y la ausencia de momentos realmente impactantes hacen que el espectáculo se perciba más como una lista de reproducción que como una celebración.

El Summer Game Fest 2025 deja claro que la industria sigue en movimiento, con grandes nombres apostando por la innovación y pequeños estudios buscando su lugar con propuestas arriesgadas. Sin embargo, la saturación de anuncios y el escaso impacto de muchos tráilers demuestran que no basta con llenar un evento de juegos: también es necesario seleccionar, curar y sorprender.

Hay títulos que sin duda darán de qué hablar en los próximos meses, pero el evento como conjunto volvió a dejar la sensación de que algo falta. Tal vez sea el alma que tenía el viejo E3. O tal vez solo sea una cuestión de encontrar el ritmo adecuado.

