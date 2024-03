Reseña Skull and Bones

Llegó la hora de hablar de uno de los juegos más esperados por los gamer por muchos años, y en Volk les contaremos un poco de su historia, dinámica, gráficas y cosas que logramos ver en estas semanas de juego, así que alisten sus vasos de ron y vamos a de este juego de piratas.

Historia

Hablemos un poco de la historia sin generar spoilers, todo inicia en alta mar en donde luchamos en una batalla con muchos navíos, pero resultamos perdiendo nuestra tripulación nos abandona por no ser un buen capitán y acá comienza nuestra aventura para lograr ser el capitán con la mejor reputación (buena o mala)

A lo largo de nuestra aventura iremos aceptando misiones y algunos trabajitos en el bajo mundo, con esto tendremos unos pagos los cuales nos sirven para ir mejorando nuestras estadísticas (lo sabemos es un juego de servicio)

Es importante que siempre debemos estar conectados a Internet para interactuar, pero no hablemos más de la historia, hablemos de todas las características que encontramos en esta entrega.

Creación de personaje

Para crear a nuestro capitán tenemos una muy buena cantidad de aspectos y modificaciones corporales tales como color de ojos, cabellos, barbas y hasta tatuajes y cicatrices que nos ayudarán demasiado en esta personalización.

Muchos gestos para disfrutar Imagen: Captura Juego VolkGames

Pero no es algo que debe preocuparnos tanto, ya que mientras nuestra aventura va avanzando podremos ir comprando o desbloqueando nuevos aspectos y trajes para lograr el mejor look pirata.

Personaliza tu capitán Imagen: Captura Juego VolkGames

Estos aspectos los puedes comprar a comerciantes o encontrarlos en algunos tesoros enterrados o que les quitemos a otros barcos.

Barco

Todos sabemos que para un pirata lo más importante es su navío, y en este juego no es diferente, al inicio del juego nos darán una pequeña embarcación la cual no podemos cargar armamento, pero no la dejemos en el olvido, ya que es perfecta para cazar animales marinos medianos y grandes, dependiendo del nivel de arpón de que tengas (ya hablaremos de este punto).

Edita tu barco a tu gusto Imagen: captura Juego VolkGames

Mientras vamos completando encargos y subiendo de nivel podremos comprar planos y buscar objetos para crear barcos con diferentes características, algunos son perfectos para luchar y atacar otras naves, otros son para llevar cargas muy pesadas.

Todo esto depende de tus necesidades y del nivel del barco que quieras tener, eso sí debes tener mucha paciencia para desplazarte entre el mapa, ya que la velocidad de los barcos depende mucho del peso que lleven y del viento que sople.

Completa misiones con tu barco Imagen: Captura Juego VolkGames

También estos barcos podremos modificarlos a nuestro estilo, jugar con los colores, adornos y hasta la ropa de nuestra tripulación, para navegar podremos cambiar el tipo de cañones que queramos, algunos morteros y munición especial que da vida, o son de fuego y humo, también algunas corazas para protección con diferentes características para evitar los ataques enemigos.

Misiones y actividades

Mientras vivíamos nuestra aventura pirata nos encontramos con muchas misiones secundarias, estas en ocasiones se volvían un poco aburridas, ya que no generaban mayor desafío, pero sí movernos en largos trayectos (tenemos viajes rápidos a diferentes puertos, pero a veces no son suficientes)

En estas misiones podemos encontrar cómo obtener la cabeza de algún pirata, llevar algún cargamento a un puerto o buscar la piel de algún animal, ya cada una depende del nivel que tengan en la parte de arriba.

Acepta muchos contratos para ganar monedas. Imagen: Captura Juegos VolkGames

Algo que si nos pareció interesante fue una red de contrabando que podremos manejar en la cual podremos comprar recursos o robarlos para crear drogas y licores y venderlos a los mejores postores, estos nos generan unas mejores ganancias y así poder comprar objetos más exclusivos.

Para que la aventura sea más fácil, tendremos a nuestra disposición herreros, carpinteros y constructores de barcos, cada uno con un coste distinto por sus objetos

Consigue diferentes herramientas Imagen: Captura juego VolkGames

Para la recolección de insumos podemos mejorar nuestras herramientas, las cuales se irán desbloqueando mientras subimos de nivel.

Música y sonido

En este apartado si quisimos hablar aparte de todo, acá este juego si logra una experiencia inmersiva para los que quieran ser piratas, el sonido ambiente está muy bien logrado, pero el sonido de nuestra tripulación es lo mejor.

Ellos con sus gritos, indicaciones y hasta cánticos logran acompañar muy bien esos largos y tediosos viajes en alta mar, los sonidos de los cañones o de los animales que encontramos están muy bien para esta entrega.

Mapas, ambientación y gráficos

El mapa es grande, tiene un total de 625 km2, abarca varias regiones o zonas: Isla Roja, costa de África, mares abiertos e Indias Orientales.

Grandes paisajes Imagen: Captura Juego VolkGames

Cada zona tiene su estilo único y misiones especiales, la vegetación de las islas a las que podemos bajar a pie son distintas, eso sí lo que podemos recorrer a pie no es mucho, ya que la prioridad es la navegación.

Mapa con muchos puntos de interés Imagen: Captura Juego VolkGames

Gráficamente, si sentimos que es una entrega que llegó un poco tarde, a veces sentimos que estamos jugando en una consola de anterior generación, no sabemos si es por el tiempo que se tomaron para su creación o de pronto en alguna actualización podamos notar algún cambio adicional.

Los cambios de clima son un factor muy recurrente en nuestra navegación, ir en nuestro barco en trayectos largos podremos pasar por tormentas eléctricas o de grandes olas, los cuales dificultarán un poco el recorrido, pero que sí se ven muy bien.

Online

No es un secreto que este juego esté pensando para ser jugado de manera online con muchos jugadores del mundo, en teoría no está mal, pero sí tiene de pronto algunas cositas para mejorar.

Grandes combates contra otros piratas Imagen: Captura Juego VolkGames

Mientras avanzamos notaremos que aparecerán varios jugadores en sus barcos, ellos se podrán unir a nuestros ataques y ayudarnos o viceversa también podremos unirnos a diferentes actividades en grupo o cazar de piratas legendarios.

Las misiones globales son las que generan un poco más de dificultad, ya que la mayoría son atacar a caravanas navales muy poderosas.

Sube tu nivel de infamia completando misiones Imagen: Captura Juego VolkGames

Conclusión

Skull and Bones es en general un juego para los fanáticos del género pirata, navegar, cazar y batallar en nuestros navíos es el pan de cada día.

Desde nuestra vista creemos que el juego se queda corto en algunos aspectos en el online, diálogos de personajes y viajes muy aburridos, pero que para los fans no debería ser mayor problema.