Sabrina Carpenter se une al Fortnite Festival con atuendos, canciones y pasos de baile únicos

Fortnite continúa consolidándose como un espacio de encuentro entre el videojuego y la cultura pop. Esta vez, el Fortnite Festival arranca su temporada 8 con una colaboración vibrante: Sabrina Carpenter, la artista nominada al GRAMMY® y una de las voces más influyentes del pop actual, se convierte en protagonista del evento a partir del 8 de abril.

La incorporación de Carpenter al universo Fortnite no es solo un gesto simbólico: llega con contenido exclusivo, desde canciones hasta atuendos diseñados en conjunto con creativos de la moda internacional. Todo esto estará disponible tanto en el nuevo Pase Musical como en la tienda del juego.

Música para jugar

Uno de los mayores atractivos del Fortnite Festival es la posibilidad de disfrutar de canciones dentro del juego, y esta temporada se amplía el catálogo con los temas “Juno” y “Nonsense”, incluidos en el Pase Musical. También estarán disponibles en la tienda canciones como “Please Please Please”, “Taste”, “Espresso” y “Feather”, lo que garantiza que los fans de la artista puedan jugar al ritmo de sus éxitos más conocidos.

Este enfoque musical no es nuevo para Fortnite, pero la participación de Sabrina le da un giro particular gracias a su estilo, que combina lo teatral, lo elegante y lo irreverente. La experiencia se vuelve aún más inmersiva con los nuevos Gestos de Baile, una categoría especial que permite a cualquier jugador unirse al baile de otro, incluso si no posee el gesto originalmente. Entre ellos se destacan los nuevos gestos basados en sus canciones: “Taste” y “Please Please Please”, ambos con coreografías fieles al estilo de sus videoclips.

Atuendos con historia

La colaboración con Sabrina Carpenter también se refleja en una selección de atuendos y accesorios diseñados con un nivel de detalle que combina la moda y el mundo virtual. El primer atuendo se desbloquea al adquirir el Pase Musical e incluye un babydoll amarillo decorado, acompañado de joyería elaborada por Maison Raksha, y está basado en el vestuario que usó la cantante en su gira más reciente, creado junto al diseñador Jared Ellner.

A medida que se progresa en el Pase Musical, se puede desbloquear una segunda versión del mismo atuendo: un traje amarillo que mantiene la línea estética de la gira, reforzando el enfoque estilístico de esta colaboración.

Pero eso no es todo. En la tienda también se podrá encontrar el atuendo “Sabrina Carpenter Lista para el Tour”, que incluye una falda y botas diseñadas por Ludovic de Saint Sernin y Michael Schmidt Studios, con joyería de Maison Raksha. Este conjunto estará disponible en tres versiones: rosa, baby blue y un estilo LEGO, manteniendo la coherencia visual con la estética del juego.

Completan la oferta el accesorio mochila “Bolso de corazón SC”, con un toque coqueto gracias a su marca de lápiz labial; la estela “Colisión de corazones”, que acompaña el descenso del jugador desde el autobús de batalla; y el “Micro de Sabrina”, ideal para quienes quieran llevar la música en la mano.

Un crossover con identidad

Fortnite ha perfeccionado su habilidad para integrar elementos de la cultura pop sin que se sientan forzados. La llegada de Sabrina Carpenter al Festival no es solo un gancho comercial: se trata de una colaboración en la que cada detalle ha sido cuidado, desde la selección musical hasta el diseño de atuendos, ofreciendo una experiencia consistente tanto para fans del juego como para seguidores de la artista.

Esta temporada 8, entonces, se perfila como una oportunidad para experimentar un crossover donde la música, el estilo y la jugabilidad convergen con naturalidad. Y, como siempre en Fortnite, el ritmo lo pone cada jugador.

