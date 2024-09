Sony retira Concord del mercado tras un lanzamiento fallido

Sony ha tomado una decisión drástica al retirar su más reciente lanzamiento, Concord, de todas las tiendas apenas 11 días después de su llegada al mercado. Este inesperado movimiento se produce tras una intensa campaña que había elevado las expectativas de la comunidad gamer. Sin embargo, la respuesta del público no fue la esperada, y las ventas del título se quedaron en apenas 25,000 copias, divididas entre 10,000 en Steam y 15,000 en PlayStation.

Lanzado el 23 de agosto, Concord prometía ser un título innovador en el género de los 'hero shooters', un segmento que ha capturado la atención de millones de jugadores en todo el mundo. No obstante, las ventas iniciales fueron decepcionantes y la acogida del juego no logró alcanzar las metas proyectadas por Sony. Como resultado, la compañía ha decidido no solo retirarlo de las tiendas, sino también cerrar sus servidores, dejando a los jugadores con una experiencia breve y, para muchos, insatisfactoria.

Proceso de reembolso para los jugadores

En su comunicado oficial, PlayStation ha detallado los pasos a seguir para aquellos que deseen recuperar el dinero invertido en la compra de Concord. Los reembolsos serán automáticos para quienes compraron el juego en formato digital a través de PlayStation Store, Steam o Epic Games. Los fondos se devolverán directamente a la cuenta desde la que se realizó la compra.

Para los jugadores que optaron por adquirir el juego en formato físico o a través de otros comercios minoristas, el proceso será diferente. PlayStation ha instado a estos usuarios a ponerse en contacto con el establecimiento donde realizaron la compra para gestionar la devolución. Cada comercio podrá tener su propio procedimiento, por lo que es recomendable consultar directamente con ellos para obtener información precisa y agilizar el proceso.

Este inesperado desenlace ha dejado a muchos en la comunidad gamer sorprendidos y, en algunos casos, frustrados. Concord se había presentado como una apuesta fuerte de Sony en un género competitivo, pero parece que no logró conectar con su audiencia de la manera esperada. El retiro del juego y el cierre de los servidores marca un final prematuro para un título que, en otro contexto, podría haber tenido una historia diferente.

El cese del servicio de Concord es un recordatorio de lo volátil que puede ser el mercado de los videojuegos, donde incluso los proyectos más prometedores pueden encontrarse con dificultades insuperables. Queda por ver cómo Sony abordará futuros lanzamientos y qué lecciones aprenderá de esta experiencia para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro. Mientras tanto, los jugadores afectados por el cierre de Concord pueden al menos contar con la seguridad de que recuperarán su dinero.

