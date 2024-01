The Last of Us: Temporada 2 ya tiene actriz para Dina

La serie de HBO The Last of Us sigue ampliando su reparto y ya conocemos llegada de Isabela Merced, quien será Dina en la nueva temporada.

A lo largo de estos días hemos visto cómo se unen más actrices y actores al elenco de la exitosa serie, como la elección de Kaitlyn Dever como Abby, así como la de Young Mazino como Jesse.

La actriz peruana ya había llegado a trabajar con una licencia de videojuego, pues es la voz de Ava en Kingdom Hearts X Back Cover, además, también la veremos en Madame Web y Alien: Romulus.

Más de The Last of Us

Ya conocemos a los nominados a los Premios Screen Actors Guild Awards el pasado miércoles 10 de enero, donde vimos en la lista a grande de la pantalla.

La serie basada en el exitoso videojuego también se llevó una nominación, pero fue para el actor Pedro Pascal, por su interpretación de Joe. Pero no fue el único, pues Bella Ramsey se unió a la nominación como mejor actriz en una serie de drama.

R eseña de The Last of Us

