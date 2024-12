Vive el minuto a minuto de The Game Awards 2024

Volkers, les traemos toda la información sobre The Game Awards 2024, el evento que reúne a toda la industria de los videojuegos para celebrar los logros más destacados del año. Con una gran variedad de categorías, desde Juego del Año hasta las mejores actuaciones y desarrolladores, esta edición se ha convertido en el punto de encuentro más esperado para los fanáticos y los creadores de todo el mundo. Con un enfoque en la inclusión, la tecnología avanzada y el arte interactivo, The Game Awards no solo es una ceremonia de premios, sino una verdadera fiesta para los fans y un escaparate de lo que está por venir en el mundo de los videojuegos.