Fuerte pelea en el Desafío del Siglo XXI: un participante se sacrificó por su capitán

Luego de una nueva prueba en el Desafío del Siglo XXI, la casa Beta tuvo un grave enfrentamiento entre sus integrantes. El equipo azul se dividió luego de que uno de ellos decidiera sacrificarse y colocarse el chaleco, algo con lo que algunas de sus compañeras no estuvieron de acuerdo. En medio de una difícil situación, el grupo parece desmoronarse mientras la competencia sigue avanzando y a su casa siguen llegando chalecos.

Abrahan, las mellizas y Claudia se enfrentaron en la casa, luego de la competencia que perdieron y de recibir dos nuevos chalecos. Mientras una melliza decidió colocarse el chaleco porque "era lo justo", Gero decidió ponerse nuevamente el chaleco de sentencia solo con la intención de proteger a Abrahan, capitán del equipo, de pasar por un Desafío a Muerte. Los confrontamientos dividieron en pequeños grupos a todo el equipo.



¿Cómo fue la pelea en el equipo Beta?

Mientras la prueba de Sentencia y Bienestar se llevaba a cabo y en la casa Beta Gero, Valentina, Claudia y Abrahan veían perder a sus compañeros y ganar a Omega, Gero manifestó su importante decisión. El joven cantante manifestó frente a los que estaban presentes que no deseaba que el capitán pasara por un Desafío a Muerte, siendo el único hombre de la casa que no ha sido sentenciado. Por esta razón, tomó la decisión de ponerse una vez más el chaleco, luego de salvarse recientemente en una prueba en el Box Negro.

Esta decisión hizo llorar a Abrahan, quien entre lágrimas abrazó a Gero y le agradeció por su valentía. Sin embargo, cuando las mellizas Tina y Cami, junto a Magic llegaron a la casa y conocieron la noticia esta no les agradó. Antes de recibir los chalecos, Abrahan le manifestó a su equipo que tal vez se habían equivocado al enviar a Omega a Playa Baja. "Uno no se arrepiente de las cosas que hizo, ya hicimos lo que hicimos y listo", expresó molesta una de las mellizas.

Cuando llegaron los chalecos, Dani tomó la palabra y dijo: "Este chaleco me lo pongo yo porque eso es lo justo, porque sé que todas ya lo tuvieron y tengo la capacidad de ir allá y demostrar que merezco estar aquí". Luego de recibir los chalecos y que la participante de Omega abandonara la casa empezaron los enfrentamientos. Las mellizas le cuestionaron a Gero su decisión de ponerse nuevamente el chaleco, teniendo en cuenta que "lo justo" era que le tocara a Abrahan.

"Obviamente nadie quiere repetir ir a muerte, pero algo que yo aprendí estando aquí es la esencia de humano que hace falta. En esta casa para mí es un equipo, por más que esto sea una competencia individual, pero yo en este momento yo todavía estoy en una mentalidad de grupo y yo no quiero ver a mi capitán con esto", expresó conmovido Gero. Sus palabras inmediatamente causaron una reacción negativa en sus compañeras Claudia y las mellizas, tan solo Valentina estuvo apoyando a su compañero, pero por esto también empezó a tener problemas con sus coequiperas.

"¿Entonces nosotros los protectores del capitán y él nos tiene de escudos? Eso no es así", señaló Claudia. Abrahan, por su parte, les expresó a sus compañeras que él no los estaba usando de escudos, pero que simplemente aceptó y agradeció con el corazón el acto de valentía de Gero de enfrentarse una vez más al Box Negro. La casa empezó a dividirse, mientras Gero y Valentina decidieron alejarse de los problemas. Tina se llevó aparte a Abrahan para aclarar las cosas.

Sin embargo, los enfrentamientos no solo ocurren en Beta. Cuando Deisy regresó a Playa Baja con su equipo les manifestó que le parecía que como equipo estaban tomando también decisiones equivocadas al llevarle los dos chalecos al mismo equipo. Además, la participante expresó que, en caso de ganar la siguiente prueba de Sentencia, premio y castigo, no le gustaría enviarle a Beta nuevamente los chalecos y también el castigo. Sus compañeros inmediatamente la enfrentaron. "A mi sí me parece justo, mira dónde estamos", le dijo Katiuska cuestionando su punto.

