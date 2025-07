¿Qué pasará con la mujer que hizo disparos al aire desde balcón de un apartamento en Bogotá?

Sigue el rechazo generalizado por el caso de la mujer que disparó al aire desde balcón de un apartamento ubicado en el sector de Mazurén en la localidad de Suba, en Bogotá. La alcaldía de la capital informó en la tarde de este lunes que la Policía ya inició una acción legal y un proceso de investigación sobre la mujer, cuya acción quedó registrada en un video grabado por otros residentes y que ha circulado en redes sociales. Ahora, esa será pieza clave en el proceso de investigación. De acuerdo con las autoridades, en tres oportunidades uniformados de la Policía de Bogotá del CAI Mazurén atendieron al llamado de la ciudadanía que denunciaron lo ocurrido y visitaron el conjunto residencial y puntualmente el inmueble para verificar la situación.

"En una tercera instancia y después de publicado el video en redes sociales, el comandante del CAI se acercó al apartamento y en esta oportunidad las personas manifestaron ya no estar en el inmueble", aseguró el teniente coronel Ricardo Chaves, comandante Operativo Seguridad Ciudadana de la Policía de Bogotá.

Noticias Caracol habló con John Aranzazu, representante legal del conjunto residencial donde ocurrieron los hechos, quien confirmó que esa unidad residencial radicó una denuncia penal por estos hechos. El representante detalló que "sobre las 3:30 de la tarde más o menos recibimos un comunicado inicialmente de la compañía de vigilancia y de algunos de los residentes que estaban manifestando que había una mujer en presunto estado de embriaguez realizando disparos, por lo cual pues se procedió inmediatamente a hacer la investigación pertinente por parte del departamento jurídico de la firma de administración para esclarecer los hechos".

Aranzazu le confirmó a este noticiero que la mujer "figura como arrendataria" desde hace menos de un año, que "no es propietaria del inmueble" y que el conjunto ya procedió a contactar a la propietaria del apartamento, quien si bien hasta el momento no se ha comunicado con la administración del conjunto se espera que tome acciones.

Las autoridades afirmaron este lunes que la mujer y sus allegados, quienes también aparecen en el video que circula en redes sociales, tenían "algún tipo de pólvora" porque "estaban allí reunidos debido al fallecimiento de un familiar".



¿Qué podría pasar con la mujer que disparó?

De momento se conoce que la Fiscalía ya abrió una noticia criminal contra esta mujer, cuya identidad se ha mantenido bajo reserva de parte de las autoridades. A la espera de que ese proceso avance, el propio alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le ha pedido tanto al ente acusador como a la Policía Nacional adelantar la investigación con celeridad.

Penal para Dummies, una cuenta de divulgación sobre derecho penal en Colombia, publicó este lunes algunos puntos para explicar este caso, con base en la información que apenas se conoce de manera pública. Según dijeron, en este caso es fundamental conocer en primer lugar "si en verdad se trata de un arma de fuego y no un arma de fogueo o de otra característica". Y, ese sentido, "de probarse que es un arma de fuego debemos saber entonces si está persona tenía permiso o no para tener esa arma". "Si la persona no tenía permiso para tener el arma, deberá responder por porte ilegal de armas que tiene una pena alta. De 9 a 12 años de prisión", explicaron desde esa cuenta.

La cuenta de divulgación explica también que, a su juicio, "si la persona sí tenía permiso para tener el arma y esta es de fuego igual estaría cometiendo un delito". Y especificó que ese delito sería "el que se menciona en el artículo 356A del código penal. Tenía permiso para tener el arma pero disparó sin necesidad de hacerlo". El artículo señala lo siguiente: "Quien teniendo permiso para el porte o tenencia de armas de fuego la dispare sin que obre la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente e inevitable de otra manera, incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) años, cancelación del permiso de porte y tenencia de dicha arma, y la imposibilidad por 20 años de obtener dicha autorización; siempre que la conducta aquí descrita no constituya delito sancionado con pena mayor".

Desde Penal para Dummies señalan que, "en cualquier caso, lo que sabemos es poco". Y que "si la pistola es de fogueo o de otra característica diferente a un arma de fuego, la conducta sería atípica, es decir no habría delito".

