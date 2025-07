Revelan audios de mujer que murió junto a su familia en hotel de San Andrés: "No sé qué hacer"

Los familiares de la pareja bogotana y el niño que aparecieron muertos en un hotel de San Andrés revelaron en diálogo con Noticias Caracol En vivo los audios en los que una de las víctimas les relata que habían pedido cambio de habitación por un mal olor, lo que representaría una pista clave para esclarecer lo ocurrido mientras Medicina Legal establece si se trató de una intoxicación. Los audios los dieron a conocer Mayerli Andrea y Brayan Hurtado Canro, hijos de Viviana Andrea Canro Zuluaga, la mujer que murió junto a su tercer hijo, Kevin Mathías Martínez Canro, de 4 años de edad, y su actual pareja, Tito Nelson Martínez Hernández. En estos audios se escucha a Viviana Andrea hablando sobre las malas condiciones en las que recibieron la habitación donde se había hospedado. "Quiero que quede evidencia de los audios de mi mamá en el momento del cambio de habitación", le dijo Mayerli Andrea a este noticiero.

En los audios, Viviana Andrea le cuenta a su hija, entre otras cosas, que el hotel no habría atendido a su petición de cambiar de habitación. Todo antes de morir en circunstancias que aún son materia de investigación. "Llegamos al (hotel) Tone. Acabamos de llegar, sí. Ese hotel está re re re mojoso. Pero tú vieras lo mojoso que está, huele hartísimo hartísimo. No tienen papel higiénico, no tienen aseo, no tienen toallas. Uy, no, me dio pena. Me sentí mal. Me sentí mal con mis papás. No, no sé qué hacer", se escucha decir a Viviana Andrea en el audio que le envió a su hija Mayerli Andrea. El audio sigue: "Sí, yo le dije a la muchacha: "¿Me puedes cambiar el cuarto?". Pero entonces me contestó todo feo: "Pero hoy no, de pronto mañana"".

En la parte final del audio Viviana Andrea le pide a su hija: "Mira qué puedes hacer, a ver si de pronto lo puedes cambiar ahorita de una vez". Y le cuenta también: "Entonces bajé a portería y le dije... Es que es más, ni siquiera nos llevaron al cuarto. Me dijeron: "Tome la llave, y el cuarto suyo es por allá en el 400 y el de ellos es por allá en el noveno. Vaya y búsquenlos". Ni siquiera nos llevaron al cuarto como hacen los hoteles. Bueno, eso no importa. Pero cuando bajé y les dije otro señor estaba peleando que llevaba desde antier pidiendo toallas, papel higiénico y no sé qué más, y tampoco les habían dado. Pues ahí estamos esperando a ver. Pero ahorita el cuarto está terrible, de verdad".

Viviana Andrea y su familia viajaron a San Andrés el pasado miércoles. También viajaron los padres de la mujer, quienes hallaron los cuerpos sin vida y permanecen en la isla a la espera de que se conozcan más detalles de la investigación.

En diálogo con Noticias Caracol, Mayerli Andrea y Brayan Hurtado Canro aseguran, sin embargo, que aún no han sido contactados por las autoridades y señalaron que tampoco se ha comunicado la agencia de viajes. Aclararon que conservan los audios y que los difunden para exigir justicia en el caso de sus familiares.

Escuche aquí los audios completos:

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

NOTICIAS CARACOL