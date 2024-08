En Antioquia, dejarán de prestar servicio de salud a 96.000 docentes: ¿por qué?

Los hospitales públicos en Antioquia tomaron nuevas decisiones frente a la atención de salud de los docentes por incumplimientos en los pagos de parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

Los hospitales públicos del departamento antioqueño anunciaron que, a partir de este 1 de agosto, dejarán de atender en algunos servicios a unos 96.000 maestros y a sus beneficiarios.

La determinación se dio porque el Fomag no ha pagado dos meses que les adeuda, correspondientes a mayo y junio, lo cual hace que la situación sea compleja para ellos y sus trabajadores.

La organización aseguró que hasta que no reciba el pago por parte del Fomag, no van a ser atendidos los docentes en todos los servicios que no son de urgencia.

Además, los hospitales públicos de Antioquia afirman que el Fomag ni siquiera ha hecho los contratos para pagar lo que se debe y la situación, según ellos, los tiene desesperados.

"Esperamos que el Fomag honre sus deudas"

Luis Hernán Sánchez, director de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA), manifestó que “estamos a la espera de que nos paguen los recursos adeudados que ascienden en este momento a una cifra aproximada de 3.000 millones de pesos, de los meses de mayo y junio de 2024”.

El funcionario agregó que “aquí se verían afectados alrededor de 96.000 personas, incluyendo los maestros y sus beneficiarios”.

Por último, Sánchez puntualizó lo siguiente: “Esperamos que el Fomag honre sus deudas y cumpla sus compromisos”.

