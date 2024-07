Maestros siguen denunciando fallas en nuevo servicio de salud: “2 horas sentada esperando”

La implementación del nuevo servicio de salud para maestros se lanzó hace dos meses y todavía se registran fallas. A eso se suma el cambio de la sede a la que estaban asistiendo los profesores para poder solicitar trámites.

>>> Temas relacionados: Fomag amplía plazo para que IPS atiendan a maestros, pero hay cambio en facturación

Los profesores se siguen quejando por el nuevo modelo de salud. Asimismo, dicen que han tenido que acudir en repetidas ocasiones para gestionar una cita.

“Con esta ya he venido tres veces a gestionar una cita con mi especialista y no la he logrado. Imagínese, el cambio no fue para bien, fue para mal”, aseguró Solange Rodríguez.

Publicidad

Asimismo, profesores como Celia Reyes Gómez denuncia largas esperas: “Me estuve dos horas sentada esperando para que una señora me dijera que tenía que volver para otra cita. En este momento me la dieron y voy a ver qué más me dicen”.

¿Dónde está ubicada la sede para los maestros?

Cabe recordar que se habilitó una nueva sede del Fomag para los trámites del servicio de salud para los profesores en Bogotá. La edificación está en el norte de la ciudad, más exactamente en la calle 100 con carrera 15.

Publicidad

Se espera que con la habilitación de esa oficina del Fomag en el norte de Bogotá se pueda ofrecer una solución al problema de salud de los docentes en Bogotá.

>>> Le puede interesar: Supersalud no puede intervenir Fomag pese a quejas de maestros por servicio de salud