Habla héroe que salvó a 10 gatos de incendio en Medellín: sufrió quemaduras en las manos

Sergio Esteban Marín le contó a Noticias Caracol por qué decidió arriesgar su vida para salvar la de por lo menos 10 gatos que quedaron atrapados en un incendio en Medellín, en el barrio Sevilla. Su heroica hazaña se hizo viral.

Según él, “Dios me iluminó y me monté. Cuando me acerco al muro estaba demasiado caliente, pero ya estaba ahí montado e iba por los gaticos. Gracias a Dios me fui como pude por todo el murito y sacamos los gaticos. Cuando saco un gato, empiezan a salir más gatos, en total fueron como 10 gatos”.

Aunque sufrió quemaduras en las manos, hoy se siente feliz porque arriesgó la única vida que tiene por la de cada gato que, según la creencia popular, tiene siete vidas.

Sergio manifestó que esperaba a “los bomberos y nada. Me devolví, cuando (vi) otro gato, me tocó devolverme y ya el muro estaba demasiado caliente, pero yo dije ‘si no salvo a uno, no vale de nada’, los hubiera dejado a todos allá. Dios me iluminó y aunque estaba caliente el muro, yo me arriesgué y saqué el otro gatico”.

“También lo hice de corazón porque usted sabe que los animalitos también sienten como uno, y más que uno atrapado sin poderse salir ni nada, cómo no lo iba a hacer. Le doy gracias a Dios que me dio un corazón muy noble y amo a los animales”, resaltó este héroe paisa.

El incendio en Medellín solo dejó pérdidas materiales.