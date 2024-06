Investigan muerte en Medellín de ciudadano estadounidense activo de la patrulla fronteriza

Autoridades investigan la muerte de Jaime Eduardo Cisneros, un ciudadano estadounidense de 54 años y agente activo de la patrulla fronteriza de ese país, ocurrida el 31 de mayo de 2024 en un hotel del sector de Laureles, en Medellín.

Horas antes, al hombre se le vio ingresar acompañado de una mujer, quien después abandonó el hotel.

Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín, reportó: “En un hotel fue hallado el cuerpo sin vida de este ciudadano extranjero que pertenece a organismos de seguridad de Estados Unidos. Se está haciendo una investigación de manera articulada y conjunta entre los organismos de seguridad colombianos y el gobierno norteamericano”.

El cuerpo fue encontrado envuelto en una sábana, semidesnudo y sin sus elementos de valor. Incluso, con la billetera vacía.

“Quedó como muerte por establecer. No tenía signos de violencia. No obstante, no fue certificada su muerte y queda entonces como muerte por establecer. Será Medicina Legal quien dictamine o determine cuáles fueron las reales causas de su muerte”, complementó Villa.

Al parecer, la visita del extranjero a Medellín era para disfrutar de sus vacaciones.

