Al menos 300 recicladores protestan en el norte de Bogotá: estas son las razones

En la mañana de este miércoles, 15 de mayo de 2024, se reportó una protesta de recicladores en la calle 12 con calle 96, en el norte de Bogotá, frente a las oficinas de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).

Un grupo de aproximadamente 300 personas bloqueó el tránsito por esa zona de la capital de Colombia para exigir condiciones de trabajo más justas y dignas. Desde las 5:00 de la mañana comenzó la manifestación de los recicladores.

Janeth Espinel, representante legal de la Asociación Nacional de Recicladores, habló con Blu Radio y dijo que “estamos protestando para que por favor se permita la modificación del decreto 596 del 2016, que nos reconoce el trabajo a nosotros y nos entra en un periodo de formalización, pero a la vez es muy amplio y permite que entes privados, inclusive el Gobierno y otros actores, que tienen intereses económicos de quedarse con el negocio del reciclaje, nos quieran sacar. Entonces nos ponen sanciones, la Superintendencia de Servicios Públicos nos hace aplazamientos, nos persigue, la CRA no quiere reconocer nuestros derechos y lo que nos pagan no alcanza para pagarles salarios a los recicladores, reconocer prestaciones y ARL. No nos dan, pero sí nos persiguen”.

¿Qué estamos exigiendo con con este plantón?

*Derogación del decreto 014/23

*Respeto al mínimo vital

*Respeto al esquema de los recicladores históricamente reconocido por la corte constitucional.

*Derogación del decreto 014/23

*Respeto al mínimo vital

*Respeto al esquema de los recicladores históricamente reconocido por la corte constitucional.

*Modificación al decreto 596.

La mujer explica que este sector de trabajadores informales está organizado en asociaciones de recicladores, la mayoría sin ánimo de lucro, lo cual les permite el decreto. Sin embargo, pide que se hagan modificaciones en el mismo para que “se reconozcan nuestros derechos y realmente se nos fortalezca a las organizaciones de recicladores a nivel nacional, que el Gobierno nos proteja porque hay una sentencia, que es la T24, de la Corte Constitucional, que dice que los recicladores son sujetos de derecho”.

Espinel denuncia que Ruth Quevedo, directora ejecutiva de la CRA, tiene un negocio con una persona que se llama Luis Romero “y quieren quedarse con todo el reciclaje del país. A ellos no les interesa el bienestar de los recicladores. El mismo Gobierno tiene intereses de quitarnos el reciclaje y dejarnos sin trabajo a todos. La señora Ruth Quevedo no nos representa”.

Por su parte, la directora de la CRA se pronunció en Blu Radio sobre las acusaciones y aclaró que “yo no tengo ningún negocio privado con ningún reciclador. El señor Luis Romero es un reciclador. Lo que nosotros hemos tratado de hacer en la comisión de regulación es que siempre que se hacen solicitudes de atención y escucha abrimos el espacio para escucharlos y reconocer las diversas posturas de los recicladores”.

Por último, la funcionaria dijo estar sorprendida por la movilización porque no tenía conocimiento ni hubo una solicitud previa de atención de los recicladores: “Yo me estoy enterando por este medio acerca de las solicitudes de los trabajadores. He pedido un acompañamiento a los integrantes de la comisión de regulación y estoy esperando las instrucciones de la señora ministra de Vivienda (Catalina Velasco). Entiendo que dentro de las solicitudes está un tema de la Superintendencia de Servicios Públicos, asociado con pagos y aplazamientos, entiendo que está el tema del decreto 596, que corresponde reglamentar al Ministerio de Vivienda, y también está el tema de las tarifas”.

