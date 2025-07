Hermana de Miguel Uribe publica nuevo mensaje, tras un mes del atentado: "Los milagros existen"

Cumplido un mes desde que ocurrió el atentado contra Miguel Uribe Turbay, y al igual que lo hizo su esposa, María Claudia Tarazona, la hermana mayor del precandidato presidencial publicó un emotivo mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram. La mujer, a través de un largo texto, dejó claro que "los milagros existen", y agradeció a todas las personas que la han apoyado en su dolor por el atentado al congresista, así como lo hicieron durante la muerte de su abuela y su madre.

La mujer, quien encabeza la fundación Solidaridad por Colombia, publicó barias imágenes junto a su padre. A él, afirma, le debe su fuerza en momentos complejos de su vida, como la muerte de su abuela, de su madre y el reciente atentado contra Uribe Turbay que lo tiene internado en la Fundación Santa Fe desde el pasado 7 de junio. "En cada momento doloroso de mi vida, él ha estado allí", se lee en una parte de su publicación.



Esto dijo hermana de Miguel Uribe Turbay, tras un mes del atentado

"Hoy, 7 de julio, cuando se cumple un mes del atentado contra mi hermano menor y apenas una semana de la partida de mi abuela —mi mamá de la vida—, mi papá vuelve a ser el faro en esta tormenta.

No sé de dónde saca su entereza. Pero es él quien nos mantiene unidos. Él y Pía, junto a mi esposo, mis hijos, mis hermanos, mis tíos, mis primos, mis amigos, es la red que me sostiene cuando todo tiembla". escribió Hoyos.

Adicionalmente, la mujer habló sobre la situación que todavía enfrenta su hermano, y dejó claro que, como siempre lo ha hecho en cada problema de su vida, mantiene la fe, el amor y la esperanza como remedio frente al dolor. "¿Cómo he podido resistir los dolores del alma? Tengo fe. Tengo amor. Tengo apoyo. Sé que lo mejor siempre está por venir. Y tengo una certeza: los milagros existen", agregó.

Asimismo, Hoyos mencionó a sus parientes fallecidas, su madre y su abuela, a quienes les atribuye una intercesión por "el milagro de Miguel", manteniendo la esperanza intacta de que el hombre va a salir bien de aquel lamentable atentado liderado por el recientemente capturado, alias El Costeño.

"Siento a mi mamá Diana, que desde hace más de 30 años me cuida desde el cielo. Siento a mi abuela, que ahora se convierte en refuerzo para interceder por toda la familia, su obra y el milagro de Miguel. Siento la solidaridad de millones que nos entregan su amor, su solidaridad y su oración. Y siento a Dios, que no me suelta", mencionó.

¿Cuál es el último parte médico de Miguel Uribe Turbay?

En la tarde del jueves 3 de julio, la Fundación Santa Fe había compartido un nuevo parte médico del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El político continuaba hospitalizado después de haber sido víctima de un atentado el pasado sábado 7 de junio, en el que recibió varios disparos mientras daba un discurso. El senador ya había cumplido 26 días en estado grave.

"Presenta estabilidad en sus condiciones hemodinámicas, con soporte ventilatorio mecánico permanente, bajo sedación y relajación neuromuscular, según lo indicado por su condición clínica", se leía en el comunicado oficial de la Fundación Santa Fe, clínica donde se encontraba Uribe Turbay. La entidad, por solicitud de su familia, informó que el paciente continuaba con manejo multidisciplinario en la Unidad de Cuidados Intensivos.

El día anterior, la esposa de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, había dado a conocer que a las 7 de la mañana le realizarían un procedimiento quirúrgico. "Miguel salió bien y está estable. Infinitas gracias a todos por sus oraciones y buena energía", escribió Tarazona en su cuenta de Instagram. La Fundación Santa Fe dijo que en los últimos días el senador "ha requerido procedimientos programados que han permitido dar continuidad a sus necesidades terapéuticas".

La clínica resaltó que los resultados de los procedimientos habían favorecido su estabilidad y evolución. "Su condición continúa siendo grave y su pronóstico neurológico es de carácter reservado", agregó la entidad en su comunicado, firmado por el director médico de la clínica, el doctor Adolfo Llinás Volpe. "Los siguientes comunicados sobre su estado de salud se emitirán acorde con cambios clínicos relevantes", concluía el texto.

