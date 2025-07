Las nuevas pistas en atentado contra Miguel Uribe: el organigrama y las rutas de dinero

Este lunes 7 de julio se cumplió un mes del atentado armado que dejó gravemente herido al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, en Bogotá. La investigación, que desde el primer momento ha sido manejada de forma reservada por la Fiscalía y la Policía Nacional, ha tenido avances significativos en los últimos días, especialmente tras la captura de Elder José Arteaga Hernández, alias ‘El Costeño’, considerado el principal articulador del ataque.

Arteaga, de 40 años, fue capturado el sábado 6 de julio en una vivienda del barrio El Muelle, en Engativá, la misma localidad donde ocurrió el atentado. Su detención se logró luego de que Interpol emitiera una notificación roja en su contra, y de una intensa operación de seguimiento en la que participaron más de 180 agentes de diferentes cuerpos de seguridad. En rueda de prensa, el general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional, calificó la captura como “un resultado supremamente importante y valioso para el país”.

La detención de ‘El Costeño’ se suma a las de otros cuatro implicados, entre ellos el joven de 15 años que ejecutó el ataque con una pistola Glock y que fue aprehendido en flagrancia. Los otros tres capturados son Carlos Eduardo Mora, Katerine Martínez y William Fernando González Cruz. Según las autoridades, todos fueron reclutados y coordinados por alias ‘El Costeño’, quien habría distribuido roles, entregado el arma y definido rutas de escape.

La Fiscalía General presentó el domingo a Arteaga ante un juez de control de garantías y le imputó cuatro delitos, entre ellos tentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores para delinquir y fabricación, tráfico y tenencia de armas agravada. En medio de las acusaciones también se señala por destruir elemento material probatorio por acciones relacionadas con la venta y formateo de su celular personal, una que habría ejecutado con el objetivo de desviar la atención de los investigadores. Arteaga no aceptó los cargos y fue enviado a la cárcel del Búnker de la Fiscalía por medida preventiva.

De acuerdo con la fiscal del caso, Deicy Jaramillo, el detenido habría participado en “acciones previas y posteriores” al ataque y liderado encuentros clave para coordinar a sus cómplices. Entre las reuniones documentadas por la Fiscalía General de la Nación, hay una que ocurrió el 4 de junio en la localidad de Bosa, tres días antes del atentado. La entidad sostiene que él se encargó de distribuir las tareas entre Martínez, Mora, González y el menor de edad.

El general Triana aseguró que la investigación no termina con esta captura y que ahora el foco está en ubicar a los determinadores: “Vamos por el camino para llegar a la parte intelectual. Es decir, los determinadores, los autores materiales o determinadores y los autores intelectuales de este atentado en contra del senador Miguel Uribe”.



Hay más personas involucradas: los autores intelectuales

La Fiscalía y la Policía Nacional coinciden en que el caso sigue abierto y que existen “líneas claras” que podrían llevar a identificar a otros implicados, especialmente a quienes ordenaron el atentado. “Se conocieron otros detalles de vigilancia, de seguimiento, de información precisa de algunas personas que, a través de las autoridades, suministran datos que son corroborados”, explicó el general Triana.

Al respecto, el alto oficial puntualizó que los cinco capturados hasta el momento no serían los únicos autores materiales y que "hay más", de igual forma también aseguró que alias ‘El Costeño’ tenía una trayectoria delictiva de más de 20 años y que su papel fue clave tanto en la preparación como en la ejecución del crimen: “Él materializó y organizó el antes, el durante y el después del atentado. Él como un líder criminal de esta organización”.

La captura se logró gracias al cruce de testimonios y a las confesiones de algunos de los detenidos, quienes apuntaron a Arteaga como quien los reunió, les entregó indicaciones precisas y les prometió pagos. Según Katerine Martínez, una de las coautoras procesadas, en sus audiencias ‘El Costeño’ hablaba con familiaridad del joven sicario y de sus capacidades, asegurando que era “de los buenos, que ya lo había entrenado”.

"Nos fuimos hablando, yo le pregunté que dónde había sacado el chico, me dijo que se lo habían presentado hace mucho tiempo y que trabajaba de sicario, que una gente de Cali se lo había presentado. Me dijo que ya lo había entrenado y que él era de los buenos y que él sabía cómo trabajaba", expresó en el testimonio.



La transferencia de Nequi: el monto que recibió

Uno de los elementos clave para dar con el paradero de alias ‘El Costeño’ fue una transferencia de dinero. El conductor de una motocicleta, ajeno al atentado, declaró que recibió una suma de 10.150 pesos a través de Nequi a nombre de Elder José Arteaga Hernández. La transacción ocurrió el mismo 7 de junio a las 3:39 p.m., minutos después del ataque. “Él (el joven sicario) me pregunta que si la carrera costaba 16 mil. Yo enseguida le respondo que no, que son 10 mil ciento cincuenta. Ya en medio de esta conversación me llega una transferencia a mi cuenta de Nequi a nombre de Elder José Arteaga Hernández”, relató el conductor.

Ese dato permitió a los investigadores unir cabos. Con el nombre completo, se accedió a los antecedentes judiciales, dirección, registros migratorios y contactos de Arteaga. Posteriormente, se logró localizar su vivienda en Soacha y una antigua barbería en Engativá, donde fue finalmente capturado.

A esta prueba se sumaron los testimonios de Carlos Eduardo Mora, conductor del carro gris utilizado durante el operativo. En su declaración, Mora señaló que había conocido a ‘El Costeño’ hacía una semana, lo recogió en su apartamento en Soacha y que se comunicaban por WhatsApp. Este relato fue fundamental para vincular a Arteaga con el círculo operativo del crimen.



La planeación y reuniones: el organigrama

La Fiscalía reveló a través de un comunicado enviado este domingo 6 de julio que alias ‘El Costeño’ participó en una reunión previa al atentado el 4 de junio en Bosa, en la que se asignaron roles a los implicados, y otra el 6 de junio en la que habría "realizado labores de verificación del parque El Golfito donde el precandidato presidencial adelantaría un encuentro con la comunidad, esto con el fin de establecer rutas de escape". Se indicó que en las citas Elder Arteaga habría definido que Katerine Martínez y Carlos Eduardo Mora acompañarían al menor hasta el parque, lugar del evento donde se presentaría Miguel Uribe.

El día del ataque, según la Fiscalía, Arteaga se reunió con Martínez y Mora en un vehículo, donde le entregó al adolescente el arma homicida. Tras el atentado, huyeron del lugar en un carro conducido por William González, quien estaba esperando en las inmediaciones del parque.

Según declaró Martínez, durante el trayecto, ‘El Costeño’ habló abiertamente de la pistola Glock usada en el ataque, asegurando que costaba entre 15 y 20 millones de pesos. "Ahí Elder empezó a hablar del arma, que esta arma venía del extranjero y que era una Glock, que esta había costado como 15 o 20 millones, que era un juguetote", expresó en declaraciones conocidas por Noticias Caracol.

En dicho momento también habría dado instrucciones precisas al menor: “Elder le dice que no, que eran mínimo tres o cuatro (disparos) y que se lo tenía que descargar todo, que para eso tenía munición. El muchacho estaba muy eufórico, decía ‘Lo vamos a hacer real’”. La misma testigo confesó que el plan incluía una moto de escape, pero luego supo que se trataba de una trampa. “Me contó que esta era una vuelta suicida”, aseguró.

Por ahora, la Fiscalía mantiene bajo reserva las identidades de posibles nuevos implicados. Sin embargo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló en su cuenta de X que Elder Arteaga habría recibido “alrededor de 1.000 millones de pesos para lograr esa articulación delictiva de sicarios”.

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.