Alcaldía de Bogotá revoca licitación de los tramos 1 y 2 del Corredor Verde: ¿qué pasó?

La Alcaldía de Bogotá ha decidido revocar la licitación para los tramos 1 y 2 del Corredor Verde, un proyecto de infraestructura en desarrollo desde 2021. La administración actual, bajo el liderazgo de Carlos Fernando Galán, ha optado por reevaluar el proyecto debido a preocupaciones sobre su impacto en la movilidad y el transporte público en la ciudad.

En Bogotá, el esperado Corredor Verde, un ambicioso proyecto de infraestructura, experimenta cambios significativos. Este paso implica una modificación en los planes de construcción previamente establecidos.

Razones para la revocación de la licitación del Corredor Verde

La Secretaria de Movilidad de Bogotá, Claudia Díaz, justificó la decisión mencionando que la construcción de la carrera Séptima bajo las condiciones actuales podría tener un impacto negativo en la movilidad. Según Díaz, “la construcción de la carrera Séptima generaría impactos en la movilidad sobre el borde oriental, aumentando los viajes en un tiempo de más del 40% de afectación en la congestión vial, y la afectación en el transporte público sería del 34% en el aumento del tiempo de viaje”.

Reevaluación y alternativas

de la licitación del Corredor Verde

A pesar de no avanzar con la licitación para estos tramos, la Alcaldía actual se comprometió a estudiar seis propuestas que datan desde la administración de Luis Eduardo Garzón en 2004. Estas propuestas incluyen opciones como una troncal de Transmilenio. Orlando Molano, director del IDU, comentó: “Estos estudios suman 56.000 millones de pesos. Hoy les digo a todos que no se va a perder ninguno de estos estudios. Lo que vamos a hacer es armonizar con el equipo de ingenieros cuando tengamos el análisis de Transmilenio y estudios de movilidad para hacer el corredor de la Séptima”.

El proyecto ha generado opiniones divididas entre expertos y defensores. Edder Velandia, experto en movilidad, argumentó que el Corredor Verde podría eliminar el transporte particular de carga y escolar, y que un corredor paralelo a la Caracas y con el metro no tendría transporte particular.

Por otro lado, Felipe Jiménez, exsecretario de Gobierno de Bogotá, criticó la decisión: “El alcalde Galán y su gobierno acaban de tirar a la basura un proyecto que estaba listo para ser adjudicado y que resolvía los problemas de movilidad, espacio público y transporte a lo largo del corredor de la Séptima”.

Estado actual del proyecto del Corredor Verde

A pesar de estos cambios, el Corredor Verde seguirá avanzando solo en la sección que va de la calle 99 a la calle 24, aunque los residentes deberán esperar cuatro años más para ver avances significativos en esta parte del proyecto.

Con la revocación de la licitación, la Alcaldía de Bogotá busca reevaluar las mejores opciones para mejorar la movilidad y el transporte público en la ciudad, mientras se enfrentan a una serie de desafíos y expectativas en torno a este ambicioso proyecto.