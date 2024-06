Bebé embera muerta en Parque Nacional "no estaba siendo llevada a controles": Bermont

Bogotá aún no se recupera de la trágica muerte de una bebé embera en el asentamiento del Parque Nacional. A medida que pasan las horas, avanzan las investigaciones, pues resultan inexplicables las circunstancias de este fallecimiento.

>>>Indígenas embera en Bogotá no acceden al servicio de salud como se aconseja, según Distrito

En las últimas horas, el propio secretario de Salud del Distrito, Gerson Bermont, reveló que la mamá de la criatura tenía un seguimiento médico desde hace unos dos o tres años y la niña que nació también tenía un seguimiento pediátrico y estuvo hospitalizada, pero se incumplieron muchas citas y lo último, quizá lo peor, fue la negación de líderes embera a que los médicos vieran a los menores de edad.

En diálogo con Noticias Caracol, Gerson Bermont volvió a pronunciarse sobre esta situación.

Publicidad

Hoy tienen una reunión con el ICBF, ¿cuál será el enérgico rechazo que ustedes van a sentar?

Gerson Bermont: Efectivamente, es algo inaceptable que ya como sociedad no podemos seguir soportando en este aspecto. Son más de 1.990 personas de la comunidad embera que están en los diferentes asentamientos que se tienen en el Parque Nacional, en La Florida, en La Rioja, en La Samaritana, donde la Secretaría de Salud de forma permanente hace seguimiento desde la llegada de esta población. Pero, mientras están acá, les hacemos un seguimiento permanentemente en salud y el caso que efectivamente estamos comentando tuvo un seguimiento permanente desde la gestación, durante toda la gestación, los controles que tenía que hacer esta gestante, a los cuales no asistía.

Luego, cuando nace la bebé con un bajo peso, también se incluye en un plan canguro y la madre no asiste efectivamente a todas estas recomendaciones en salud para mejorar la salud de la bebé.

Publicidad

Aun así, hicimos múltiples controles al interior hasta que empezaron a impedirnos el ingreso al Parque Nacional por parte de los líderes del Parque Nacional.

Esto sí ya es inaceptable, esto sí ya es una violación a la misión médica, una violación a todos los derechos fundamentales de los niños, que están por encima de cualquier otro derecho, y tuvimos y mantenemos permanentes dificultades para poder hacer los recorridos de nuestros equipos de salud. Equipos que mantenemos incluso con población embera porque tenemos jaibaná, tenemos promotores de la misma comunidad para poder tener una conexión más directa con ellos.

Y lo más doloroso también es el anuncio que le hicimos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de los derechos de esta bebé, la cual no estaba siendo llevada a los controles, a la cual no nos permitían atender, y tampoco se pudo tener una respuesta que termina en este fatídico hecho de perder una vida humana de una forma absurda, en el sentido de que pudimos haber acompañado institucionalmente a esta niña y haberle salvado la vida.

¿Hay una desconexión con el ICBF y por eso pidieron una reunión?

Gerson Bermont: Hace días veníamos pidiendo esta reunión con el señor alcalde, con la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque es desbordante ya la situación en el manejo que tenemos que darle, porque vemos cada día más niños en la mendicidad, madres con sus niños en la mendicidad en las calles de Bogotá, se reportan al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que actúe y proteja la seguridad y los derechos de estos niños y al mismo tiempo nos ayude y nos acompañe de forma permanente en estos asentamientos.

Publicidad

Es que llevamos 24 fallecimientos de menores de edad desde el año 2021 a la fecha. Esto no puede seguir continuando, no puede continuar, no podemos seguir como sociedad sencillamente contando números de niños fallecidos.

Y tenemos que llegar a un acuerdo con los líderes, por supuesto, de las comunidades indígenas, con las autoridades, en este sentido la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que, mientras el Gobierno nacional resuelva la situación definitiva de esta población, que debería retornar a sus territorios, o aquellos que decidan quedarse en la ciudad, establecer las condiciones para que así suceda, pero unas condiciones dignas, no en la forma como están en este momento en estos asentamientos.

Publicidad

Así que tenemos que trabajar todas las instituciones de la mano para garantizar la vida especialmente los niños y de las gestantes. Son 63 gestantes que en este momento están en los diferentes asentamientos y 495 menores de edad que están en estas terribles condiciones, donde fácilmente puede volver a suceder un hecho trágico como el que vivimos con esta niña de 3 meses.

>>>Bebé embera muerta en Parque Nacional de Bogotá, al parecer, llevaba días enferma