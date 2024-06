Celular de hombre desaparecido en Bogotá fue encontrado en el Salto del Tequendama

Fidel Julio Martínez salió de trabajar el pasado 25 de mayo sobre la 1:36 de la tarde en la localidad de Puente Aranda, cogió su bicicleta y se dirigió a su casa en el sur de Bogotá, pero nunca llegó.

Sobre la medianoche, envió un mensaje vía WhatsApp a uno de sus familiares pidiendo ayuda y es lo único que saben desde entonces.

“Mando un mensaje que dice que le preste 50.000 pesos porque le van a hacer algo, o lo van a joder, como dice uno acá. Aparentemente, eran unos extranjeros, unos venezolanos, y de ahí nosotros no sabemos nada”, manifestó Nancy Esther Rojano, madre del desaparecido.

La señora Nancy llegó de Santa Marta para buscar a su hijo, quien desde hace tres meses vive en Bogotá junto a su esposa e hija. Lleva una semana recorriendo toda la ciudad en busca de alguna pista.

“Vamos todos los días a diferentes sitios. Hemos caminado las calles, los hospitales, hemos ido a muchos hospitales, no tenemos respuesta de nada, de ningún lado. No aparece ni con su número de identidad, ni como un N. N. Hemos ido a la morgue, hemos ido a Medicina Legal, hemos ido a todos lados, pero no tenemos respuesta de nada”, indicó la mujer.

La desaparición de Fidel Julio genera zozobra en su familia, dado que el celular del hombre de 35 años apareció en las afueras de Bogotá, a unos veinticinco kilómetros del lugar de trabajo de Fidel, quien cumple 11 días desaparecido.

“Por los alrededores del Salto del Tequendama, pero no tenemos respuesta de nada de eso. Fuimos a reconocer a un chico muerto en Soacha que tenía la ropa y tenía las características de él, pero gracias a Dios no era mi hijo”, dijo la mamá del desaparecido.

En Bogotá, este año han sido reportadas como desaparecidas 2.348 personas, de las cuales 784 son menores de edad.

El drama de la familia Martínez Rojano hoy también lo vive la familia de Keiner José, un menor de 13 años que desapareció el 31 de mayo en la localidad de Engativá y aún no se conoce de su paradero.

Dos familias a las que las une el dolor y la incertidumbre por querer saber qué pasó y dónde están sus seres queridos.

