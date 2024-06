En un bus de Transmilenio, ladrones asesinaron a joven para robar su celular

Un grave crimen tiene indignado a los bogotanos: un joven, identificado como Alejandro León, fue asesinado el domingo 2 de junio luego de que ladrones intentaron robarle el celular. El crimen ocurrió cuando un bus de Transmilenio, en el que él iba, llegó a la estación de Molinos.

De acuerdo con sus familiares, dos hombres y una mujer lo abordaron y agredieron para quitarle el dispositivo móvil.

Daniela León, familiar de la víctima, le contó a Noticias Caracol que los hechos se dieron mientras Alejandro León regresaba a su casa del trabajo. Él no estaba solo, iba acompañado de cuatro compañeros.

“Para llegar más rápido a la casa se subieron (a Transmilenio), nunca cogían Transmilenio y, desafortunadamente, ese día lo cogieron. Llegando a la estación de Molinos, ya para abrir las puertas, ellos iban en el vagón, cuando él sintió que le iban a sacar el celular”, narró la familiar.

Cuando el joven notó que le iban a robar el celular “él reaccionó, ahí forcejearon y fue cuando él (uno de los ladrones) comenzó con el cuchillo (a atacarlo). Le pegó una puñalada en la aorta”.

Daniela recalcó que, mientras los ladrones y asesinos salieron de la estación de Transmilenio de Molinos, su primo “se cogió su cuello” para evitar desangrarse.

Los delincuentes tomaron un taxi hacia el barrio Molinos.

¿Y la Policía?

Andrés León, hermano de la víctima de robo en Bogotá, subrayó que “hasta el momento no hemos recibido ninguna comunicación de las autoridades. En comunicación el domingo, la Policía nos decía que el articulado en el que ellos iban era un articulado muy viejo y que no tenía cámaras y que la estación de Molinos, como es una estación nueva, hasta ahora las cámaras no están en funcionamiento”.

Para colmo, le dijeron que “ayer, por ser festivo, pues, simplemente tocaba dejar pasar el día para a partir de hoy empezar a hacer lo que hay que hacer”.

La familia no entiende esta justificación, pues al ingreso de la estación Molinos hay un letrero que dice: “Por su seguridad y la seguridad del sistema está siendo monitoreado”.

Un equipo de Noticias Caracol, al ingresar a dicha estación, evidenció que sí hay cámaras de seguridad dentro del sitio.

