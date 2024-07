Consternación por médica residente que se quitó la vida: se habla de casos de maltrato

El suicidio de una joven residente de medicina en Bogotá prendió las alarmas sobre el maltrato que estarían recibiendo los profesionales de la salud en sus lugares de trabajo. Por respeto a su familia no publicamos su nombre.

La decisión de una médica residente en Bogotá de quitarse la vida tiene conmocionada a la comunidad médica del país. La joven, quien cursaba una especialización, dejó una nota a sus compañeros antes de morir, en la que agradece a sus colegas y los impulsa a seguir adelante.

El texto termina con dos palabras que prenden las alarmas de un posible maltrato: "Ustedes sí pueden".

Según residentes, este hecho saca a la luz situaciones que han enfrentado durante años.

"Hay personas que les dicen que son retrasados mentales, que no sirven para esto, que van a matar al paciente", dijo un médico egresado de residencia.

Estos serían varios de los malos tratos que a diario soportarían los profesionales. Palabras y acciones que llevarían a pensar a algunos de ellos en abandonar sus estudios.

"A uno le exigen, aparte de que no duerme, que responda académicamente. Y si no responde académicamente, pues el constante es la humillación. El constante es hacerle sentir a uno que no está dando la talla", dijo el médico, de quién no se revela la identidad por seguridad.

En Colombia, para algunos médicos generales acceder a estas especializaciones que duran entre tres y cinco años es un reto, pues su costo está entre los 6 y los 27 millones de pesos por semestre.

"Aproximadamente un 2% de los médicos generales logran especializarse. Entonces los cupos de los que más tienen semestralmente pueden ser medicina interna, ginecología, pediatría", manifestó Cindy Rodríguez, presidente de Anir Bogotá.

Durante ese tiempo que dura la especialización, solo reciben un apoyo económico cercano a los tres salarios mínimos legales vigentes, gracias a la ley que los cobija.

"Si se denuncia, puede que se aumente la carga o que tengan retaliaciones, que eso ha pasado. Si se denuncia, puede que el hospital no quiera continuar la vinculación con la universidad", puntualizó Rodríguez.

Según el Colegio Médico Colombiano, el 49% de residentes en el país ha sufrido acoso laboral, por lo que hace un contundente llamado.

"Que nos reunamos y hagamos un plan para ver cómo vamos a resolver esto", señaló Stevenson Marulanda, presidente del Colegio Médico Colombiano.

La Universidad Javeriana lamentó la muerte de la médica residente

A través de un comunicado de prensa, la Universidad Pontificia Javeriana lamentó lo sucedido y aseguró que iniciarán una ruta de acción.

"Queremos expresar desde el fondo de nuestro corazón condolencias a su familia, amigos, compañeros y profesores. (...) La Universidad revisará e indagará sobre la existencia de situaciones que no estén en línea con nuestro modo de proceder y tomará las medidas que sean necesarias para garantizar el bienestar de la comunidad Javeriana", dice el comunicado.

