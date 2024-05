Crudo relato de madre que busca a hija desaparecida: "Extranjero dijo que se la llevaría"

Hay alerta en Colombia por el alto número de personas reportadas como desaparecidas. En Bogotá, según Medicina Legal, cada día se reportan a 15, muchos de ellos son menores de cuatro años de edad.

Uno de estos casos es el de Laura León, quien busca a su hija de 14 años, también llamada Laura, que salió de su casa en el sur de Bogotá hace ya casi dos meses y no regresó.

“Me dijo que se le iba a llevar, que la iba a tener como sea": madre de menor desaparecida

Tras averiguar por su paradero con amigos y familiares, la desesperada madre acudió a todas las entidades en busca de ayuda, pues tenía una corazonada. Pensaba que un extranjero de 26 años, que la venia acosando desde hacía dos años, se la había llevado.

“El primer día hice la llamada y me mandaron al 141 del Bienestar Familiar, luego al 122, que es la Fiscalía. Todas esas llamadas las hice y siempre explicaba que sospechaba que este sujeto se la había llevado y me decían que no, que primero debía reportarla como desaparecida”, mencionó.

El caso lo asumió una fiscal que, según el relato de Laura, la hizo vivir un viacrucis adicional al infierno que ya estaba viviendo. Denuncia que este hecho se habría podido evitar si las autoridades la hubiesen escuchado hace dos años, cuando el señalado extranjero de 24 años abandonó a su esposa e hijo de 4 años, para empezar el acoso sexual contra su niña.

“Cuando mi hija se desaparece, yo me acerco a la fiscal a decirle: ‘Mire, yo hice un denuncio frente a este individuo porque se estaba metiendo con mi hija que era menor de edad’. De momento ella me dice que tiene muchos procesos y, que precisamente, por eso ella no sabía el caso. Cuando ella lo lee me dice que le adjunte todas las pruebas, le adjunté todas las pruebas y me dijo que ella no podía hacer nada porque tenían que hacerle precisamente una entrevista a él”, agregó Laura.

El extranjero, cuenta la madre, se le presentó en su casa un día ante de la desaparición y le hizo una advertencia: “Me dijo que se le iba a llevar, que la iba a tener como sea”.

Y se la llevó, asegura Laura. Esta desesperada mamá revisa las redes sociales del hombre buscando pistas del paradero de su hija, pero cuenta que solo encuentra fotos desafiantes.

Hace un par de días su hija le envió un video. “Demuestra que está viva, pero no está bien, ese video ya no se puede ver, pero me demuestra precisamente la manipulación en la que está. Aparentemente, está en Venezuela, otros dicen que está en límites entre Venezuela y Colombia”, lamentó.

Según la Policía, la niña y el señalado extranjero son buscados con circular amarilla de Interpol en cerca de 200 países en el mundo. Por ahora las pertenencias y la habitación de Laura están intactas y esperándola.

“Es terrible, no tenerla es duro, saber que pongo la alarma para llevarla al colegio y no la llevo”, expresó entre lágrimas.