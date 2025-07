Nueva prueba en el caso Juan Felipe Rincón: la bala perdida expuesta por la defensa

Se revivió el caso del asesinato del joven Juan Felipe Rincón, hijo de quien fue inspector de la Policía general William Rincón, ocurrido en la localidad de Rafael Uribe Uribe y este miércoles se lleva a cabo una nueva audiencia del. Los defensores de la familia Rincón buscan evitar que se precluya la investigación contra el hasta ahora único procesado: Andrés Camilo Sotelo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En audiencias preliminares se determinó que Sotelo no debía cumplir medida de aseguramiento, teniendo en cuenta que para el momento de los hechos a él se le halló un arma, la cual resultó ser no funcional, es decir, que no podía disparar, según con las investigaciones de las autoridades.

En la escena del crimen, la única arma que se podía disparar era la del escolta de Juan Felipe, quien era Sergio Felipe Rico, quien acompañaba ese día a la víctima, quien se vio involucrado en una riña luego de que, al parecer, se iba a encontrar con una menor de 15 años, la familia de la joven lo increpó y, en medio de la pelea, hubo disparos y Juan Felipe terminó asesinado en el hecho.

Publicidad

La defensa de la familia Rincón hizo en medio de la audiencia una crítica a la Fiscalía General de la Nación por una presuntas irregularidades que se habrían presentado horas después del crimen.



Habría un arma adicional, según defensa de familia de Juan Felipe Rincón

En la escena hubo ocho disparos y las autoridades dijeron que encontraron solo seis vainillas. Cuando se hizo el análisis de las balas que tenía su arma de dotación, todas correspondían a la marca Luguer y cuando se hizo el análisis se evidenció una vainilla de una referencia distinta, lo cual, según la defensa, puede inferir que hubo una segunda arma en el hecho.

Durante la audiencia, el abogado Juan Felipe Criollo dijo que “frente al proyectil de plomo referido por la señora fiscal, en el cual en el informe pericial de Medicina Legal del 13 de diciembre de 2024 se concluyó que correspondía ese proyectil a una pistola 9 milímetros, tal como fue recaudado en la audiencia, tratando de endilgar que por ser 9 milímetros iba a ir dirigido al hombre de protección y que por eso se encontraba la Fiscalía en una imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia del señor Sotelo. Dicho proyectil puede tratarse de un arma, no solamente 9 milímetros, sino de un calibre punto 32 o calibre punto 38 o de calibre 765 y no exclusivamente a una 9 milímetros porque la medida principal que debía ser tomada para determinar el calibre del proyectil es el diámetro”.

Publicidad

Otro hecho que también expuso la defensa fue los exámenes de pólvora. Tan pronto se presentaron los hechos, al primero que se le realizaron los exámenes fue al escolta Sergio Rico, quien dio positivo. Según la Fiscalía, la misma prueba se le realizó a Andrés Camilo Sotelo, las cuales resultaron negativas.

Sin embargo, según *Blu Radio*, un investigador privado pudo evidenciar que, en realidad, nunca se tuvo conocimiento de una agente del CTI de la Fiscalía que acudiera al centro asistencial en donde se recuperaba Sotelo para verificar si en las manos él tenía pólvora. Lo que supone la defensa es que con esto se creó una ventana de tiempo en donde Sotelo se pudo haber lavado las manos y borrado el rastro de pólvora.

Además, la defensa mostró un video desconocido, el cual podría dar un giro en el caso: “Aquí vemos cómo Juan Felipe tiene una camiseta blanca, momentos previos al disparo. Vemos cómo lo despojan de sus prendas inferior. Ya no tiene camiseta en ese momento. Vemos cómo el señor Sotelo cómo lo golpea, ya no tiene su prenda superior”.

Agregó el abogado que “se hizo el examen de una camiseta, se hizo el examen de una perforación por presuntamente arma de fuego por una camiseta cuando a la persona no la impactaron teniendo camiseta. Esta es una de las situaciones más importantes porque esto va a generar la radiografía de la investigación”.

Publicidad

Para el abogado, “seguimos estando en una indeterminación y creo que aquí no se ha agotado la investigación con suficiencia. Este ha sido un reclamo incansable de la representación de víctimas y ha sido un reclamo por parte de la familia”.