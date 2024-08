Cruel relato de extorsión en Bogotá: "Cobran los espacios públicos, piden $60 mil diarios"

La extorsiónes uno de los delitos que más se ha incrementado este año en Bogotá, no solo a comerciantes formales, sino también a los informales. Con ello se suma una agravante: las mafias que tienen control ilegal sobre el espacio público.

Cruel testimonio de extorsión en Bogotá

Una mujer, a quien Noticias Caracol protege su identidad, dice que el gremio de bicitaxistas en la localidad de Suba están azotados y cansados de las extorsiones de criminales por trabajar en las calles. Afirma que deben pagar una suma de 50 mil pesos semanales.

“Ellos (mafias) se acercan al conductor o al propietario y dicen que ellos están comandando ese sector, que uno tiene que entregar 10 mil pesos diarios, que ellos van a recogerlos los sábados. El que no los cancele, al final de la semana va a tener las consecuencias y su bicitaxi será robado y él será maltratado”, narró una víctima.

“Están en el sector andando como si nada, añadiendo que la extorsión se suma la inseguridad”, agregó la mujer.

El mismo delito ocurre en la localidad de Usaquén, donde los vendedores informales denuncian pagar un puesto de trabajo por cuenta de las mafias organizadas en el sector. En este lugar el miedo se empodera de quienes con esfuerzo buscan su sustento.

“Pasan pidiéndoles las 'vacunas'. Si uno no las da, es amenazado, cobran los espacios públicos, les deben de pagar una suma de 60 mil pesos diarios y no me parece justo porque igualmente el espacio público no es para cobrar”, reclamó una vendedora informal del sector.

A los delincuentes les queda por extorsión $1.800.000 por puesto al mes. El Instituto Para la Economía Social (IPES) asegura que ha hecho acompañamientos a los vendedores.

“Del total de extorsiones que conocemos a través de los gaulas, tan solo el 20% han caído en las garras de los delincuentes para pagar el recurso. El otro 80%, que lo ha acompañado el gaula, no ha tenido que pagar porque han descubierto la posibilidad de desvincular quién los atemoriza”, aseguró César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá.

Y es que, en Bogotá, la extorsión ha aumentado en comparación con el año pasado. Según cifras de la Secretaría de Seguridad, de enero a julio del 2023 había 751 casos y de enero a julio de este año ya van 1.325 denuncias.

Casi todas las localidades están en rojo: Kennedy, Engativá, Suba, Los Mártires, Chapinero, Ciudad Bolívar, La Candelaria.

“Diariamente, se registran 6 nuevas víctimas de extorsión en Bogotá. La extorsión está completamente disparada y no da tregua en la capital del país, representa un aumento del 88%”, sostuvo Julián Uzcategui, concejal de Bogotá.

Se trata de un delito en el que los bogotanos son víctimas y, al parecer, no se salvan ni los dueños de moteles, de tiendas de barrio, vendedores informales en las calles, ni los ciudadanos que con esfuerzos intentan salir adelante.