Delicada denuncia sobre muerte de Carlos David Ruiz: "mk, hubo un muerto anoche en Corferias"

Un empleado de Corferias habló con el Ojo de la Noche de Noticias Caracol sobre supuestas irregularidades de las que se percató en relación con la muerte del joven Carlos David Ruiz, quien fue hallado sin vida en un tanque de agua en medio del Baum Festival.

El trabajador, que no quiso revelar su identidad, comenzó indicando que desea que el caso sea esclarecido, pues es consciente de que “hay una familia que está llorando en este momento a un muchacho que por locura o no locura, droga o no droga, no merecía morir así”.

Además, señaló que varios empleados supieron del hallazgo del cuerpo durante el Baum Festival.

“Me dijeron: ‘mk, hubo un muerto anoche en Corferias’. Yo les dije ‘¿cómo?’. Y me dijeron ‘sí, pero no quieren que ni lo sepa Fiscalía ni el periodismo para no tirarse nada, (o sea), la organización del evento, porque faltaba lo más grande, que era el sábado por la noche que era el lleno total”, acotó.

Esta persona también fue enfática al asegurar que era casi imposible que el joven, de 25 años, accediera a la zona donde se ubican los tanques de agua.

“En la entrada está vigilancia y portería. Todo ese sector tenía vallas y todo eso estaba cerrado y para uno pasar al otro lado lo cogía vigilancia u operadores de logística del evento. Los tanques permanecen cerrados. Solamente se abren después del evento. Les echan un químico y vuelven y los tapan, pero de resto esos tanques no permanecen destapados. Que expliquen por qué dicen que él subió la escalera y se tiró”, subrayó.

