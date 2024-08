Denuncian uso del cepo contra 5 menores en comunidad indígena asentada en Parque Nacional

Un nuevo caso de uso ilegal del cepo se registró en la comunidad indígena embera asentada en el Parque Nacional de Bogotá. La práctica, que fue rechazada desde el Distrito, fue utilizada contra cinco menores de edad entre los 12 y los 17 años.

Entre ellos había una menor en estado de embarazo. Esta sería la tercera vez que se usa el cepo en este lugar, motivo por el cual la Alcaldía adelantará acciones legales.

El viernes 2 de agosto de 2024, Carlos Fernando Galán aseveró que los parques Nacional, La Florida y el Edificio La Rioja no son territorios colectivos ni resguardos, por lo cual en estos no aplica la jurisdicción especial indígena.

Con esto claro, el alcalde mayor especificó que, a partir de dicha fecha, cualquier anomalía o delito que se detecte en lugares tomados por los embera deberán pasar por la justicia ordinaria.

Con esta decisión, se prohibirían los castigos entre indígenas, puesto que esto abarcaría una usurpación de las funciones.

Aún está por definirse la fecha para el retorno de los más de 700 indígenas embera que se han tomado diferentes puntos de la ciudad, pues este estaría condicionado a una ayuda económica que se les entregaría bajo el compromiso de no volverse a tomar estos lugares.

