“Después de las elecciones, se murieron las esperanzas”: migrante venezolana en Colombia

La tristeza que sienten hoy los migrantes venezolanos en Colombia es evidente. Sus rostros llenos de lágrimas, angustia y dolor. Los resultados electorales les duelen, pues no van a poder reencontrarse con sus familiares, al menos por ahora.

“Lo que más me duele es mi mamá, no poder estar con mi mamá, eso es lo más difícil de todo. La intención era ir a verla. Ya no”, recalcó una migrante.

Otra ciudadana venezolana en Colombia narró que quiere ir a su país a visitar a su progenitora porque “ella no conoce a mi hijo. Tenía la esperanza de verla ahorita y ya no se puede. Después de las elecciones, se murieron las esperanzas”.

“Tengo tristeza, porque esperaba ir a ver a la familia, a toda la familia que extrañamos. Yo quería verlos a todos”, acotó un migrante que no pudo contener las lágrimas al referirse a sus seres queridos que están lejos.

Entre tantas historias está la de una mujer que viajó 6 días desde Chile para votar en Venezuela. Ella agarró a su hija, sus perros y maletas con la convicción de no salir nuevamente de Venezuela. Pero los resultados de los comicios lo cambiaron todo.

“Mi esperanza era ir a radicarme en Venezuela, a vivir nuevamente allá. No hubo cambio, entonces vuelve la dictadura y me regreso, voy para Chile. Decepcionante, me siento impotente”, expuso.

“Nos están matando de hambre, no podemos vivir en Venezuela”, concluyó otra migrante.

